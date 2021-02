Niegan operativo contra transporte vía 'app' en Torreón

El titular de la dirección de Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Javier Rivera, afirmó que las autoridades municipales no realizan por el momento ningún operativo especial contra los vehículos que prestan servicios de transporte público vía aplicación, sin embargo, no descartó que se apliquen sanciones en algunos casos específicos mediante detecciones en lo particular.

Aclaró además que al menos a nivel municipal no se ha otorgado ningún permiso para que ese tipo de empresas operen de forma regular en Torreón, por lo que actualmente apuestan a una estrategia de ordenamiento al transporte público regular y el combate de las malas prácticas en el gremio, especialmente en la invasión de rutas de taxis hacia camiones, los llamados "cinqueros". "No tenemos ahorita ningún operativo armado en tema de plataformas digitales, digo, finalmente puede ser que en algo del trabajo de inspección que se hace en todas las modalidades de manera diaria, que se haya infraccionado a alguno que esté fuera de este contexto legal, que deben registrarse en la plataforma, es un tema muy recurrente que ya se ha estado reiteradamente en este debate de si sí o no, pero que tengamos un operativo en específico, no… De hecho es el Estado el que genera el permiso para la autorización de este servicio entre particulares", indicó Rivera. Respecto a los llamados "cinqueros", el funcionario municipal admitió que no se ha podido eliminar la problemática en su totalidad durante la presente administración, toda vez que se trata de un fenómeno que tiene décadas presentándose y que existe gracias a la permanente demanda de la población usuaria del transporte público. No obstante, advirtió que se seguirá con la vigilancia en el sector para detectar y sancionar a todos los transportistas que incurran en ese tipo de prácticas, incluso bajo advertencia de que se les cancelará la concesión. "Creo que hay muchas cosas por hacer, creo que en la Dirección de Transporte Público en particular esa ha sido la apuesta en todas las modalidades, por eso cuando nos dicen: 'oye, las plataformas', 'los cinqueros', es decir, por eso es una apuesta a la legalidad. Por supuesto que cuando tú aplicas el reglamento, a quien se lo aplicas siempre alega que hay un acoso o que hay un hostigamiento, pero es lo mismo, si revisamos nosotros que los taxis traigan su seguro vigente, todas sus credenciales que tienen que portar por ley y por reglamento, sienten un acoso hacia ellos, si hacemos lo mismo en el tema de las plataformas y les decimos que están fuera de la legalidad, dicen que es un acoso contra ellos", lamentó Rivera. El jefe de Movilidad indicó que en los meses que restan de la administración municipal se buscará seguir simplemente con un ordenamiento en el que todas las partes cumplan con los reglamentos y se eviten afectaciones en cada uno de los gremios, especialmente en el contexto de la pandemia en el que los aforos han bajado durante varios meses. Precisamente sobre los temas de vigilancia recordó que se mantienen a la expectativa de que el Subcomité Técnico de Salud en la región analice con detenimiento la propuesta de taxistas de aumentar el aforo en sus unidades, pero por el momento el límite de pasajeros seguirá siendo de dos en cada vehículo. Movilidad Transporte público. *Señala el jefe de Movilidad Urbana de Torreón, Héctor Rivera, que por el momento se apuesta a la vigilancia y el ordenamiento del transporte público establecido. *Mantienen las sanciones contra invasores de rutas, mejor conocidos como los "cinqueros". *Además se informó que los taxis seguirán teniendo un límite de dos pasajeros mientras no tome otra determinación el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna.