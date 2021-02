CEEF ve imposible meta de empleo

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió que en marzo de este año se regresaría a los 20 millones 613 mil 536 empleos que se tenían en el mismo periodo de 2020, no será posible cumplir este compromiso, señaló Armando Leñero Llaca, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF), y advirtió que no hay una política laboral seria en el Gobierno federal.

"Hay un retroceso muy fuerte en el empleo formal del país, tenemos un déficit de 2 millones de empleos", expuso.

De acuerdo con análisis del CEEF, la creación de puestos ha sido menor, por lo que la crisis laboral no comenzó a raíz de la pandemia por COVID-19, sino que este fenómeno solo aceleró una tendencia que ya estaba presente.

En total, se tienen 11.5 millones de personas sin empleo, situación que ha generado un aumento en la pobreza, y se estima que impacte hasta 10 millones, para quienes la única opción será la informalidad o recurrir a la subocupación.

"Alcanzar el número de plazas planteado, más lo que se ha dejado de generar, no será una realidad hasta el 2025", advirtió Leñero Llaca. Recordó que en diciembre suele haber un aumento de los puestos para hacer frente a la temporada, pero se pierden al final del año, además de que no se tienen las condiciones para crecer, tanto económicas, de confianza y de incertidumbre jurídica como la movilidad social, que no se ha abierto al 100 por ciento por la contingencia.

"El presidente dijo que crecería el empleo formal en 75 mil nuevas plazas, pero está muy alejando de la realidad porque solo crecieron 47 mil, vemos muy difícil que se llegue a esa cantidad, en condiciones normales se crecían 700 mil empleos y ahora podría llegarse a esta cantidad hasta el próximo año, y recuperar lo que se dejó de crear desde que inició el sexenio y lo de la pandemia, sería hasta mediados de 2025", comentó.

Indicó que no hay una política seria laboral que revierta esta tendencia y los pronósticos que se brindan, pues se destruyó al quitar el 92 por ciento del presupuesto al programa de apoyo al empleo. Refirió que la subocupación pasó del 8 al 17 por ciento, además de que también se ha observado un crecimiento considerable en la informalidad.

Consideró que, de no corregirse esta situación, será la constante en todo el sexenio. Se refirió a los apoyos de los jóvenes e indicó que se trata de "aspirinas" que no solucionan la baja en el ingreso, pues se requiere, además, acceso a salud, educación, seguridad social, servicios de vivienda para diluir la pobreza, lo que no se hace.