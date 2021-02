Alcalde de Miami arremete contra 'Pepillo' Origel tras vacunación

El alcalde de Miami, Francis Suárez condenó el hecho de que el periodista mexicano, Juan José Origel, haya anunciado con bombo y platillo en redes sociales que ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.

"Ya me pusieron la segunda dosis de vacuna en Miami, y me trataron "muy bien. No me pidieron ni la visa, aquí ando, camine y camine", presumió "Pepillo" en un video colocado el pasado 23 de febrero en su Instagram.

Gracias Dios mío, por recibir la segunda vacuna! pic.twitter.com/HOz53GjCmt — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) February 24, 2021

En declaraciones a la cadena Telemundo, Suárez dijo que lo hecho por Origel fue, "una falta de respeto" y agregó que ya ordenó una investigación para que se castigue al extitular del programa de Televisa, La oreja y a quienes le aplicaron la vacuna.

"Es una gran falta de respeto el hecho de que gente venga desde afuera; se burlan de nosotros, se ponen por enfrente de la línea y eso es algo que insulta en realidad a los residentes de nuestra comunidad", comentó el alcalde a dicha cadena.

Francis Suárez informó que para que no se repita tal situación luchará para que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes violen reglamentos.

"Cualquier castigo bajo la ley se debe de implementar lo más severo posible", dijo tajante al presidente de Miami.

En los últimos días, Juan José Origel ha dado de qué hablar por su aplicación de la vacuna. Recién subió un video en el que aseguró que no le hará caso a los comentarios negativos.