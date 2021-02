Viables, amparos contra reforma eléctrica en México: expertos

Por violaciones a las garantías individuales en materia de salud, medio ambiente y libre competencia, tanto individuos como empresas pueden presentar un amparo por violaciones constitucionales por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aseguraron abogados de la firma Hogan Lovells.

En la mesa redonda "Energía en México y su afectación ante el cambio", que organizó la firma de juristas, los especialistas explicaron que los cambios que ya aprobaron los diputados no pueden ser legales porque se pretende hacer retroactiva la ley.

Por una parte, el socio de la firma, Miguel Mateo Simón, explicó que los amparos se pueden presentar para evitar que se aplique la ley ante su inconstitucionalidad, si eso ocurre y se les da el amparo, no hay afectación alguna para la empresa.

Pero si no se le da el amparo y la empresa recurre a un litigio legal, ya sea a nivel nacional o internacional, se tomarán los mecanismos que se incluyen en acuerdos de protección de inversiones o de convenios comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las indemnizaciones que se pueden pedir dependerán del monto de la inversión y del cálculo del tamaño del daño, que de acuerdo a lo visto en España, donde varios inversionistas demandaron por temas ligados al sector energético, las demandas reclaman daños de billones de dólares.

"Si los amparos no son eficientes y efectivos, entonces vamos a ver en el futuro cercano cartas del inicio de procedimientos arbitrales bajo el T-MEC", añadió.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es una violación a las garantías individuales que tienen tanto las empresas como los individuos, por lo que todos se pueden amparar ante las afectaciones que tendrán y pueden argumentarse violaciones a un garantías como un ambiente sano, salud y libre competencia, porque estas medidas pueden afectar la competencia que la Constitución establece en actividades de generación y comercialización de energía eléctrica, dijo Perla Gizeh Díaz Taracena.

El socio de Hogan Lovells, Carlos Ramos Miranda, dijo que en la reforma a la ley eléctrica se pretende hacer retroactiva la ley, algo que es inconstitucional porque el Estado puede establecer los límites que quiera, pero una vez puestos no pueden ser cambiados unilateralmente, no hay retroactividad de la ley, espacios para interpretaciones, "no puedes cambiar súbitamente la interpretación en cuestiones jurídicas".

El problema es que ahora la nueva ley pedirá a Comisión Federal de Electricidad (CFE) garantizar la energía eléctrica para los mexicanos y, como se dejó de invertir en infraestructura, tecnologías y procesos con los que se produce electricidad a menor costos, "estamos pateando el bote para que dentro de 5 o 10 años sean absoletas las plantas fósiles y no tengamos plantas amigables con el medio ambiente", y como no existirán vamos a llegar a una situación de crisis "donde no vamos a tener electricidad".

Urge transición eléctrica en el mundo

La transición energética en México y en el mundo es urgente y debe considerar que las energías renovables son importantes para garantizar la biodiversidad y la salud, advirtieron este jueves académicos mexicanos tras la polémica aprobación por diputados del país de la Ley de la Industria Eléctrica.

“La transición energética es importante y es urgente porque necesitamos una que nos llevetan pronto como sea posible, y es posible hacerlo muy pronto, a una transformación energética global”, dijo la experta del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Karla Cedano Villavicencio en una conferencia a distancia.

Además, consideró necesario transformar los usos, comprensión y entendimiento de la gestión energética en todas las personas.

Por ello, dijo, “configurar una matriz energética que no considere que a las energías renovables son importantes para esa transformación pone en riesgo a todas la personas empezando por los bienes públicos globales como son el clima, la biodiversidad y la salud”.

Cedano dijo que se deben sustituir los combustibles fósiles, para detener la emisión de gases de efecto invernadero, que ayudará al planeta en un tema como el cambio climático, perder menos biodiversidad, controlar la deforestación, la acidificación de los océanos y contribuir el bienestar de todas las personas en el mundo, especialmente las mas vulnerables.

En la conferencia “Hacia una transición energética que promueva el desarrollo y el bienestar social en México” también participó el coordinador de investigación científica, William Lee, quien señaló que el crecimiento económico y social en el mundo “ha estado basando en los últimos 70 años una disponibilidad muy grande y a precios bajos” de combustibles fósiles.

Señaló que el agotamiento de los combustibles fósiles y el aumento progresivo de los costos para obtenerlos han hecho que en los últimos se haya dado importancia altema de latransición energética ya que son recursos finitos.

En tanto, el coordinador UNAM de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN) México, José Saniger Blesa, recordó que en 2015 México firmó los objetivos y metas para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas.