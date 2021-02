Confesiones de mujeres de 30 está por llegar a las 4 mil 151 representaciones

La historia del montaje "Confesiones de mujeres de 30", abarca ya más de dos décadas, tres temporadas, 4 mil 150 representaciones y alrededor de 40 actrices, así que las anécdotas, aventuras, triunfos y tropiezos han aderezado este camino en el cual, según Lola Cortés, se formó una gran hermandad.

"Haber dado funciones con tantas compañeras, que Morris Gilbert haya confiado en mí y me haya dado la oportunidad de hacer el personaje tres, ha sido el regalo más grande, tengo mucho que agradecerles viejas, yo soy lo que soy en el escenario gracias a ustedes", declaró Cortés.

El productor Morris Gilbert señaló que a pesar de que ha pasado tanto tiempo desde el día de su estreno, la historia sigue teniendo mucha actualidad por los temas que aborda, como el machismo, la discriminación en la mujer, etcétera, lo que hace ver al público como no se ha avanzado en la sociedad.

Por tal motivo Gilbert decidió llevar al streaming una de las funciones de 2006 de este montaje, en la cual estuvieron en escena Lola Cortés, Ana Karina Guevara y Brisia Orozco, quienes contaron anécdotas verídicas en el que salen a la luz decenas de situaciones que viven las mujeres al llegar a la tercera década de su vida, en la que –como lo dicen los personajes–, pareciera que el mundo se desmorona. Confesiones de mujeres de 30 se transmitirá el 13 de marzo vía Ticketmaster Live.

"Hemos salvado el pellejo gracias a esto streamings, no es que entre muchísimo dinero porque obviamente no se puede con esos precios, pero lo poquito que ha ido entrando a lo largo de estos meses nos ha permitido mantener a Mejor Teatro con vida y eso no se paga, a ver cuánto tiempo más aguantamos porque sí está muy difícil la situación, pero esperamos acabar de cruzar este puente tan arduo que nos puso el destino y ya estar del otro lado", declaró Gilbert.

Ana Karina explicó que "Confesiones de mujeres de 3"0 fue la primera obra de cámara que Morris Gilbert produjo al lado de OCESA Teatro, y que tuvo su estreno en marzo de 1997 con Laura Luz, Zaide Silvia Gutiérrez y ella en el elenco, primero fue de viernes a domingo y termino dando funciones de miércoles y domingo, porque fue un fenómeno la puesta en escena, de la cual se convirtió en directora residente más adelante.

"Para mí fue un privilegio tener la posibilidad de seguir el trabajo de la directora Lía Jelín, sobre todo con estas grandes actrices, junto con Gerardo González estuvimos cuidando este producto. He estado involucrada en este montaje desde arriba del escenario y desde atrás, y fue por cuestión del destino que será esta función especialmente y la verdad me siento muy feliz de que me haya tocado junto con Brisia y Lola", declaró Guevara.

Después de estar haciendo teatro musical por mucho tiempo, fue muy difícil hacer la transición al teatro de cámara para Lola Cortés, por eso agradeció la ayuda que Ana Karina y Gerardo González le brindaron en su momento para dar este salto.

"Confesiones nos ha marcado en niveles personales, familiares, artísticos, de todo, eso es lo que se nota escena y que creo vale la pena que la gente la vuelva a ver, o los que no la vieron la vean, con los ojos de estas nuevas generaciones, con un sentido de lo que éramos las mujeres hace dos décadas. Es una invitación a revivir cuanto nos disfrutábamos en escena y cuanto cariño había entre las tres", expresó Brisia Orozco.

En la conferencia también estuvieron presentes Lety López y Rogelio Suárez, quienes fueron parte del elenco del musical Si nos dejan, para anunciar el tercer streaming de este montaje el 6 de marzo, el cual ha sido remasterizado en el audio y color; también le rendirán un homenaje a Juan Navarro, quien interpretó el personaje de El Rey y que falleció el año pasado por complicaciones de Covid-19.

Morris Gilbert recordó que de esta obra se realizaron 660 funciones, algo que resulta difícil pensar en la actual debido a la situación que atraviesa el teatro, que está en su tercer mes de paro después del cierre en diciembre de 2020.