Revelan adelanto del concierto tributo a Fleetwood Mac con Steven Tyler

Casi un mes después de que se detectara el primer caso de COVID-19 en el Reino Unido, pero lejos todavía de que se paralizara la música en directo para evitar contagios, un homenaje a los primeros años de la banda Fleetwood Mac y a su guitarrista fundador, Peter Green, reunió a algunos de los músicos más respetados de la historia del rock.

Como un adelanto del disco que se publicará el próximo 30 de abril, hoy vio la luz la grabación en vídeo de la versión que ejecutaron Steven Tyler y Billy Gibbons (ZZ Top) del tema "Rattlesnake Shake".

On this day, one year ago, an all-star cast, one-of-a-kind concert took place honouring the early years of Fleetwood Mac and its founder, Peter Green. Here is ‘Rattlesnake Shake’ featuring Steven Tyler and Billy Gibbons from that wonderful night. https://t.co/trX5dWyW4F pic.twitter.com/6TCz0qsQGe