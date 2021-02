Preparador físico acusa de falta de pago a Alexis Vega; el jugador responde

El jugador de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, fue acusado por el preparador físico personal Fernando Castillo, quien a través de un vídeo denunció que hay jugadores que le piden un descuento, a lo que él reclama, pues considera que el sueldo de los futbolistas es muy alto.

“Yo mis sesiones de entrenamiento las cobro en 1,200 la hora, sabes el pedo que era cobrarles la parte de andar negociando”, dijo, pues resalta que siempre le piden un descuento.

“Hay futbolistas, y voy a decir el nombre, Alexis Vega de las Chivas que me sigue debiendo una semana completa de entrenamientos, no me lo ha pagado y su hermano no me contesta y no me contesta el Whatsapp ni Instagram, tipos que ganan más de 700 mil pesos y es un tema cobrarles” añadió.

La opinión de Fernando Castillejo preparador físico personal sobre su trabajo con futbolistas. pic.twitter.com/7WUvuOzAmr — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) February 24, 2021

Ante la situación el delantero, respondió con una serie de tuits, afirmando que él no lo había entrenado: “Y todavía le dan rating, en primera - a mi ni en sus sueños me entreno.”

“Segunda - entreno a mi hermano y afirmó que el si se fue sin pagarle, pero ayer que vi el video dije ahora este resentido y frustrado que ? Ayer mismo yo le pagué lo de mi carnal.” escribió.

“Tercera - que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho.”

“Cuarta - mínimo me hubiese gustado que así como tuvo los para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas”.

El jugador cerró la serie de mensajes reclamando que “tampoco dijo cuando le regalé zapatos de fut”. Señalando que a él le gustó cómo entrenó a su hermano pero le pareció poco profesional hacer un vídeo hablando sobre sus “cosas”.