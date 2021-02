Hija de 'El Chapo' Guzmán no cree en los cargos contra Emma Coronel

Tras la detención de Emma Coronel en Estados Unidos, Rosa Isela Guzmán, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, habló sobre la relación que tiene con la pareja de su padre y aseguró tener confianza en que no recibirá una condena de 10 años.

Fue durante una entrevista para Despierta América, la mayor de las descendientes de “El Chapo”, manifestó que no cree que Emma haya participado en la fuga de su padre, como se le acusa, porque hasta ha ella "le han metido cargos sin deberla".

“Yo estoy en investigación, a mi me acusaron de lavado de dinero, entonces yo trato de mantenerme al margen y trabajar … A mi me han tomado fotos cortando el pedo, para que vean que yo sí estoy cortando pelo y estoy trabajando, que sí estoy haciendo las cosas bien. ¿no me creyeron?, pues que sigan investigando”.

Sobre su relación con Emma, manifestó que ha tratado de mantenerse al margen. “Yo vivo aquí en California, ella vive en Culiacán… yo no más la miraba y ella me miraba y hasta ahí”, dijo.

Isela Guzmán, deseo que todo salga bien para Coronel, quien es madre de dos mellizas, Emaly y María Joaquina.

“Lo que necesiten yo siempre voy a estar ahí, soy su hermana. Apoyaría a ellas como todos los demás hijos”, dijo sobre las hijas de Emma Coronel y Joaquín Guzmán.