¿Habrá segunda parte de Si tuviera 30?

Ambos actores compartieron algunas frases que hacían referencia a la producción estadounidense que protagonizaron en el 2014.

“¡Deseando que el polvo funcione”, escribió Garner haciendo referencia a la escena de la película en la que “Jenna Rink de 13 años” (su papel en la cinta), pide “tener 30, ser coqueta y prospera”.

Por su parte, Ruffalo (quien daba vida a “Matt Flamhaff”) publicó la misma fotografía en la que aparecen recargando sus cabezas una junto a la otra.

“Reconectando con una vieja amiga, ¿alguien sabe dónde podemos conseguir Razzles en Canadá?”, mencionó sobre los dulces que sus personajes comían.

