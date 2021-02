Región tendrá vacuna AstraZeneca

Funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijeron el miércoles que se enviarán cartas en pocos días a países latinoamericanos con la estimación final de cuántas vacunas contra COVID-19 van a recibir de dos productores de la vacuna AstraZeneca ubicados en India y Corea del Sur.

Ese primer despliegue de vacunas será para entre el 2.2% y el 2.6% de la población, dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, durante la rueda de prensa semanal de la organización, que se realiza de forma virtual.

Barbosa dijo ser optimista con la promesa hecha anteriormente de que las primeras vacunas enviadas por COVAX -un mecanismo que controla en parte la ONU para garantizar un acceso equitativo a la vacuna- a países latinoamericanos, les llegarán a éstos en marzo y a algunos quizás a finales de febrero.

"Nosotros en la OPS estamos trabajando todos los días para cerrar los acuerdos con los productores que van a enviar vacunas para la región", dijo Barbosa.

El productor de la vacuna en India es el Serum Institute, dijo el experto.

COVAX es un mecanismo que ofrece una canasta de vacunas a precios más accesibles.

Algunos países pagan para obtener esas vacunas a través de COVAX y otros, los de menos recursos, las reciben como donación.

COVAX está manejado por tres organizaciones: The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); Gavi, The Vaccine Alliance y la Organización Mundial de la Salud, de la que la OPS forma parte.

Ghana, en África, se convirtió el miércoles en el primer país del mundo en recibir vacunas contra el coronavirus distribuidas por COVAX. El mecanismo le entregó un primer cargamento con 600,000 dosis AstraZeneca fabricadas en India.

El mecanismo aspira a entregar 2,000 millones de dosis antes de fin de año en todo el mundo.

"No terminaremos la pandemia en ningún lugar a menos que la terminemos en todos lados", expresó el director general de la OMS, Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado distribuido por COVAX. "El de hoy es un gran primer paso para concretar nuestra visión compartida de equidad con las vacunas, pero es sólo el comienzo. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer con los gobiernos y fabricantes para garantizar que la vacunación de los trabajadores de salud y los ancianos está encaminada en todos los países en los primeros 100 días de este año".