Lanzan acusaciones contra Ayuntamiento de Gómez Palacio

En rueda de prensa celebrada en las oficinas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), los regidores Francisco Bardán y Aidee Román realizaron una serie de señalamientos contra la Administración municipal de Gómez Palacio y contra el síndico Omar Castañeda. Los priistas anunciaron que están realizando acciones para efecto de que se presenten las denuncias correspondientes con base en los delitos que resulten en materia penal y en materia de responsabilidad de los servidores públicos, y sobre todo, en materia electoral.

Criticaron programas de beneficio social como el programa de becas (por la manera en la que se realizó la convocatoria que fue lanzada en enero mientras que en febrero se propusieron las reglas de operación ante el Cabildo) así como descuentos que se han realizado en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) sin autorización del Consejo, criticaron que no se cumpla con la normativa vigente para haber otorgado el cargo al director, René Galindo, principalmente en el rubro de formación y experiencia.

Aseguraron que el síndico Omar Castañeda habría ejercido algún tipo de presión hacia funcionarios para apoyar a su candidatura, puesto que aspira a ser diputado federal por Morena para el Distrito 02 que corresponde a Gómez Palacio.

Los regidores también mostraron un listado con 16 personas que presuntamente serían parientes del síndico y que en conjunto representarían una erogación de 176 mil 710 pesos. Aseguraron que está información se encuentra actualizada.

SEÑALAMIENTOS SON ABSURDOS: SÍNDICO

Por su parte, el síndico municipal, Omar Castañeda, dijo que los priistas son libres de interponer las denuncias que consideren pertinentes y que colaborará con las autoridades de ser necesario.

"Ponen en esa lista a gente que ni conozco. Ya cualquiera que se apellida González o Castañeda lo hacen pariente mío y eso es absurdo", declaró.

Castañeda dijo que como síndico municipal no tiene facultades legales para contratar personal y aunque reconoció que sí trabajan algunos parientes que por su cuenta han obtenido un espacio en la administración municipal, no corresponde de ninguna manera a la cantidad que viene en la lista que en las oficinas de la CNOP se otorgó a medios de comunicación.

"El regidor Bardán era el oficial mayor en la pasada administración municipal y ¿no se dio cuenta que Leticia Herrera tenía aquí a 30 parientes? Ahora anda queriéndome buscar a mí cuando él sí era el responsable de la nómina en ese tiempo. Yo no soy responsable de la nómina ni de las contrataciones", señaló Omar Castañeda y añadió que no tomará ninguna medida legal.

"Los prianistas me han tachado de todo. Si llueve, me acusan de que yo provoque la lluvia, si no llueve, también de la sequía, entonces yo creo que están enamorados de mí", finalizó.