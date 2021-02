'Políticos han manchado a México', afirma el actor Daniel Ducoing

El actor, Daniel Ducoing, encarna en la serie Monarca a "Jorge Laborde", un joven político mexicano que hace lo que sea con tal de conseguir poder.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, Daniel lamentó que "desgraciadamente" muchos políticos mexicanos cuentan con el perfil de "Jorge".

"Lamentablemente es vergonzoso que tuve mucho material con el cual poder trabajar. Hay mucha corrupción en la política de nuestro país y vemos cómo muchos servidores públicos solo buscan satisfacer sus intereses personales. Siendo un país tan hermoso, algunos políticos lo han manchado", contó.

Ducoing no quiso dar nombres de políticos que lo inspiraron, sin embargo, confió en que las personas que han visto Monarca ya supieron quiénes son.

"Le dejo a la gente que adivine qué características son de cada político de la vida real. Traté de representar a los políticos de los últimos 30 años en nuestra nación y creo que quedó muy bien plasmado en el personaje y considero que eso generó tanta conexión con el público", sostuvo.

En ese sentido, Daniel externó que aboga por el cambio y cree que de alguna manera se dio con el presidente López Obrador, pero afirmó que falta bastante camino por recorrer.

"La administración actual ha hecho intentos por cambiar todo el trayecto corrupto que hemos vivido. Hay cosas positivas que ha hecho la administración, sin embargo, ni todo es blanco ni todo es negro; lo que sí es que hay que ser vigilantes y debemos ser más participativos como sociedad", sostuvo.

Ducoing se mostró emocionado por el éxito que ha tenido la segunda temporada de Monarca en la que también figuran Fernanda Castillo, Alex de la Madrid e Irene Azuela.

"Me siento muy satisfecho y bendecido por estar en un proyecto lleno de ideales; se trata de un proyecto tan reconocido y exitoso que la gente ha abrazado. Hay muchos comentarios positivos en redes del trabajo de mis compañeros y de un servidor, al ver eso, uno siente y reafirma que hicimos un buen trabajo".

El actor adjudicó al éxito de Monarca a varios factores, entre ellos, la trama tan bien elaborada.

"La serie ya tiene sus grupos de fanáticos. Los capítulos se han vuelto tema de conversación en redes y en vivo. El boca en boca, ha funcionado y vemos un proyecto con un gran nivel y una historia que es diferente y que también tiene un nivel actoral muy reconocido".

Por otro lado, Daniel informó que sigue trabajando en campañas de empresas nacionales e internacionales.

"He estado haciendo varios castings. He hecho campañas muy importantes como una que hice para un conocido supermercado, mucha gente no se acuerda de eso, pero ya ves que luego uno es camaleónico y va cambiando en cada personaje".

Aunque hasta ahora no ha hecho cine, Daniel lamentó el cierre indefinido de las salas de Cinemex.

"Es muy triste porque se perdió una fuente de trabajo muy importante. Al final del día esto nos lleva a saber que tenemos que adaptarnos ante lo que estamos viviendo".