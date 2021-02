Pide regidor a tesorería de Torreón aclarar distintos aspectos financieros

El regidor de Morena, Ignacio Corona Rodríguez, lanzó un llamado a la tesorería de Torreón para que se aclaren diversos aspectos financieros que presentan "falta de claridad", en lo referente al ejercicio fiscal correspondiente al 2020.

Corona ofreció ayer miércoles una rueda de prensa para informar sobre un presunto desorden en la presentación de las finanzas municipales del año pasado. Señaló que se trata de diferencias detectadas en el rubro de "Pagos con cheques y transferencias" que aparecen en el portal de transparencia municipal.

"Hemos hecho el ejercicio de sumar cada rubro citado, por mes y los resultados que arrojan son cifras distintas a las que aparecen en los estados financieros mensuales, por ejemplo en el mes de diciembre del pasado 2020 la suma que se erogó por concepto de 'cheques' fue de 505 millones 547 mil 365.28 pesos. Respecto a la suma erogada en el rubro de 'transferencias' en el mismo mes es de 51 millones 690 mil 820.80 pesos. Respecto a la 'remuneración mensual de servidores públicos' la suma es de 44 millones 947 mil 498.09 pesos. La suma total de estos tres rubros en el mes de diciembre es de 602 millones 185 mil 684.17 pesos".

Corona afirmó que respecto al estado financiero del mismo diciembre pasado y que se autorizó en Cabildo, por concepto de "total de gastos y otras pérdidas", el monto fue de 387 millones 046 mil 970. 23 pesos, es decir, una diferencia de 215 millones 138 mil 713.94 pesos.

"Es una cifra que no cuadra, yo lo único que pido es que me expliquen el detalle de esos recursos, en qué se emplearon… Ya mandé el oficio a la tesorería, espero que nos aclaren esta situación, me parece muy grave que no tengan ese orden en la presentación de las finanzas municipales, es lo principal, un desorden", reclamó el edil, quien afirmó que espera la respuesta oficial en el lapso de la presente semana.