Llega trilogía de Karate Kid a Netflix

Luego de la llegada de la esperada tercera temporada de la serie Cobra Kai, Netflix no hace esperar a sus seguidores y trae con él la llegada de la trilogía que persigue la historia de "Daniel Larusso".

Las tres películas principales, protagonizadas por Ralph Macchio y Pat Morita llegarán a la plataforma streaming durante el mes de marzo.

Aunque la página oficial aún no agrega la fecha exacta en que la trilogía se sumará a su catálogo oficial, las reacciones por parte de los cibernautas no se han hecho esperar, dado que durante el pasado mes de diciembre, fanáticos y seguidores de todas las edades buscaban la forma de disfrutar de las aventuras de "Daniel" junto a "Mr. Miyagi" y el polémico "Johnny Lawrence".

El gran recibimiento de la trilogía ochentera a la plataforma, se debe en parte a la nueva ola de fanáticos que han llegado a pedir más de esta historia tras tres temporadas exitosas de Cobra Kai, situada 34 años después de los acontecimientos ocurridos en la primera entrega de Karate Kid, luego de la icónica patada de "Larusso" en el combate final contra "Lawrence".

EL MEJOR RECIBIMIENTO

En gran medida, el furor de la serie Cobra Kai, y regreso de Karate Kid a las tendencias y películas más aclamadas por los más jóvenes, se debe a las divididas opiniones que nacen sobre quién es el verdadero Karate Kid.

Esta pregunta llegó en el episodio "The Bro Mitzvah" de la aclamada serie How I Met Your Mother, donde se discute quien es el verdadero Karate Kid, refiriendo esta incógnita a la eterna pelea entre "Daniel" y "Johnny".

En la serie, el personaje de "Barney Stinson"es sorprendido por su esposa "Robbin" con la visita del actor Ralph Macchio, sin embargo, "Barney", molesto, argumenta que este no es el verdadero Karate Kid, ya que esa última patada no fue "legal" y sólo un "tiro de suerte".

Seguido a ello, aparece William Zabka, el famoso actor que interpretó a "Lawrennce" y quien es llamado por el fanático "El verdadero Karate Kid".

Hay quienes argumentan, que fue este episodio lo que inspiró y dio paso a la llegada de Cobra Kai, y que su éxito a sido tal, que ya se a confirmado la llegada de una cuarta temporada donde podremos ver más de estos icónicos personajes, como de sus primogénitos.