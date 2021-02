Vacunas sobrantes se aplicarían en Torreón

Hoy jueves se espera que concluya la aplicación de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 a personas adultas mayores de 60 años que habitan en la cabecera municipal de Viesca, así como en localidades alejadas, como Boquilla de las Perlas, Tanque Aguilereño, La Ventana y Gabino Vázquez.

La delegada regional de Bienestar Social en La Laguna, Cinthia Cuevas Sánchez, dijo que del embarque de 2,860 dosis que se recibieron el pasado domingo 14 de febrero para dicho municipio, solo se aplicarán 1,800 conforme al padrón de beneficiarios, por lo que el resto, que son 1,060 biológicos, se destinará a otras comunidades lejanas, probablemente de la ciudad de Torreón o del municipio de Matamoros.

"Nos vamos a ir igual a atender localidades, tenemos la instrucción de que si la localidad se concluyó o si el municipio se concluyó nos pasemos a otra localidad que también esté alejada de los servicios y que se pueda garantizar la vacunación al 100 por ciento de la población; las tenemos que ajustar en algún ejido de Matamoros o bien de Torreón", apuntó.

Mencionó que no les genera problema el sobrante de vacunas en Viesca, dado que "claramente tenemos muchas solicitudes de vacunas y está perfecto que tengamos vacunas de sobra y que eso nos pueda garantizar que no nos va a faltar para cubrir el municipio, sino más bien planificar dónde aplicamos... Con que no nos hayan faltado, creo que ese es el detalle que tenemos que resaltar y ahora preocuparnos por cubrir una localidad más", declaró.

La funcionaria federal mencionó que la segunda dosis para los adultos mayores tiene un periodo de aplicación hasta de tres meses y añadió que esperarán la siguiente fecha de inoculación.

Aseguró que el Plan de Vacunación se inició en Viesca porque es un municipio donde no se cuenta con los servicios médicos para brindar atención a las personas que se contagian del virus SARS-CoV-2.

Desde que llegaron a esta región Lagunera de Coahuila, las vacunas de AstraZeneca fueron almacenadas en la cámara de frío de la Jurisdicción Sanitaria VI con sede en Torreón y custodiadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

'NO ESTAMOS DE ACUERDO EN ALGUNAS COSAS'

Esta misma semana, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez Ortega, indicó que si había un sobrante de vacunas en Viesca, se tendrían que aplicar en otras comunidades de La Laguna, "porque no nos podemos dar el lujo de que se desperdicien dosis. Aclaro esto por el censo que ha llevado gente del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), nosotros lo hemos estado pidiendo todos los días precisamente para evitar el desperdicio de vacunas, nos lo entregan (el padrón) a veces 24 horas antes, cuando menos lo ideal sería que unas 48 a 72 horas antes o si ya sabemos qué comunidades van a ser, pues tener el censo", expresó.

El doctor dijo que de inicio las 2,860 vacunas contra el COVID-19 estaban destinadas al municipio de Viesca, por lo que no tenían un estimado del sobrante.

"El Estado está apoyando con toda la logística que traen desde Secretaría de Salud federal, no estamos de acuerdo en algunas cosas, sin embargo, tenemos que apoyar porque al final la afectada puede ser la población", refirió.

El funcionario insistió en que la logística está a cargo de la Federación, pero que la Secretaría de Salud del estado sigue con la disposición de coadyuvar en la Política Nacional de Vacunación en beneficio de la población.

Plan de Vacunación

Vacunas para personas mayores de 60 años. *La vacunación a adultos mayores de Viesca inició el pasado lunes 15 de febrero del año en curso. *En un principio se destinaron 2,860 biológicos contra el COVID-19. *Ayer se dio a conocer que solo se aplicarán 1,800 vacunas y que el resto se distribuirán en otros ejidos, ya sea de Torreón o Matamoros.