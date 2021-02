Continúa desconversión de hospitales COVID del IMSS en La Laguna de Durango

Continúa la desconversión de camas COVID en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la disminución de pacientes infectados con COVID-19. Al momento en Durango se reporta una ocupación del 23 por ciento de las áreas destinadas para la atención de los positivos al virus SARS-CoV-2.

El delegado del IMSS en el estado, Julio Gutiérrez Méndez, informó que derivado del número de pacientes hospitalizados por infección del SARS-CoV-2, se han venido desconvirtiendo los hospitales híbridos de la entidad. Se trata de tres Hospitales Generales de Zona: el 1, ubicado en Durango capital; y el 51 y 46, de Gómez Palacio.

Gutiérrez detalló que de las 213 camas con las que se cuenta entre las tres unidades para la atención de paciente infectados por el SARS-CoV-2, en la actualidad solo se encuentran ocupadas 50, es decir, se tiene una ocupación hospitalaria del 23 por ciento.

Además, mencionó que de los pacientes que se encuentran hospitalizados, 19 de ellos se encuentran intubados debido a la gravedad de la infección.

"Vamos bien, pero no debemos de bajar la guardia", recalcó Gutiérrez en su participación en la rueda de prensa diaria que ofrece la Secretaría de Salud en el Estado de manera virtual.

Asimismo, dio a conocer que se sigue brindando el apoyo en el Plan Nacional de Vacunación en personas mayores de 60 años de edad, como fue en el caso de Tlahualilo, donde en el Hospital General de Zona se destinaron 2,030 vacunas, de las que se aplicaron poco más de 1,500 personas de la cabecera municipal.

En el tema de los adultos mayores, el delegado pidió hacer uso de la tecnología o designar a algún familiar u otra persona para realizar los trámites de las personas mayores.

"Pedirles que a pesar de que estamos disminuyendo el número de contagios, si va a ir a la Unidad Médica Familiar o a una subdelegación, protejamos a las personas adultas mayores, no todos pueden acceder a la tecnología, hay familiares, el objetivo es no exponerlos en tanto no tengan la vacuna. Invitamos a descargar a la aplicación del IMSS", recalcó Gutiérrez Méndez.