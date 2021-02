El Siglo estrenará programa en vivo con Flippy Nevárez

Con la sencillez y la transparencia que le caracterizan, Flippy Nevárez comienza una nueva etapa profesional de la mano de El Siglo de Torreón.

A partir de este viernes 26 de febrero a la 1:00 de la tarde, esta casa editora estrenará "Siglo en vivo... Un enlace con la ciudadanía", el cual se podrá ver de lunes a viernes por el portal www.elsiglodetorreon.com.mx; lo encabeza Nevárez, quien desde hace años se ha ganado el cariño y la empatía del público local y nacional.

En entrevista, Flippy comentó que se trata de un proyecto diferente a lo que él había hecho en medios de comunicación. Recalcó que "Siglo en vivo... Un enlace con la ciudadanía" se llevará a cabo como parte de los 99 años de "El Defensor de la Comunidad" (Rumbo el Centenario) y la primera década de SigloTV.

"Soy una persona que siempre ha estado del lado del entretenimiento y lo que se pretender ahora es tener un espacio no tan rígido ni formal en el que informemos de manera fresca y relajada lo que pasa en La Laguna y en otros sitios cercanos como Monclova o Durango.

"Queremos ser un enlace entre la ciudadanía con funcionarios públicos, con dependencias; vamos a señalar esas fallas que se puedan registrar en sus colonias o en sus comunidades y, tal y como lo indica El Siglo en su eslogan (Defensor de la comunidad) lo que buscamos es que esas voces sean escuchadas ya que en muchas ocasiones las autoridades no están enteradas", relató.

El comunicador comentó que contará con la fuerza informativa de El Siglo de Torreón y agregó que además de notas regionales o estatales, expondrán de áreas de esparcimiento como lo son los deportes y los espectáculos.

"Los periodistas y el equipo de redacción de El Siglo de Torreón me estarán apoyando en cada transmisión. Todo esto lo haremos con un lenguaje que sea entendible y digerible para quienes nos vean", comentó.

Nevárez destacó que cada programa será en vivo, por lo que invitó a la audiencia a que esté pendiente del inicio de este proyecto mañana a las 13:00 horas.

"Las redes sociales de este diario estarán abiertas y tendremos una línea telefónica y de whatsapp, el número es 8717278699. Queremos atender las llamadas de manera directa", dijo.

Flippy comentó durante la charla que comenzó su carrera en los medios de comunicación en enero de 1991.

"Tengo 30 años de carrera. Empecé detrás de cámaras y luego en el 91 me invitan a participar en un programa de televisión y luego en uno de radio. Ahora, en los últimos 15 años he estado vigente por medio de un programa de recetas a la parrilla, un proyecto muy bonito".

Siempre sonriente, Flippy agradeció a la gente de la Comarca la camaradería que le han dado desde sus inicios a la fecha.

"Estoy bien agradecido porque la gente me da cariño y eso lo agradezco mucho. Cuando las personas me ven en la calle, no me dicen 'Flippy', me dicen 'Mi Flippy' y eso pues a mí me encanta porque es una cordialidad muy grande, eso tiene que ver con la honestidad que he tenido ya que jamás he sido una persona de poses o que finja lo que no soy; así como me ven en la radio o el streaming así soy en casa, con mis amigos , con mi familia", puntualizó.

Gran estreno

Será un programa fresco.

"Siglo en vivo... Un enlace con la ciudadanía" se estrenará mañana a las 13:00 horas en el portal de esta casa editora y en todas sus redes sociales, además de las de SigloTV.

Pasará de lunes a viernes.

Flippy Nevárez será el titular; el equipo de redacción de El Siglo de Torreón lo apoyará en cada emisión.

Podrá hacer denuncias o comentarios en el teléfono 8717278699, el cual será atendido vía telefónica y WhatsApp.