Juan Otero espera un partido complicado

Un duro encuentro esperan los Guerreros el próximo domingo, cuando reciban a puerta cerrada en el Estadio Corona a los Bravos de Ciudad Juárez.

Así lo mencionó el ofensivo colombiano de Santos Laguna, Juan Otero, quien afirmó que los fronterizos cuentan con grandes elementos en sus filas, por lo que deberán estar concentrados al máximo.

"Tienen buenos jugadores al igual que nosotros, pero nuestra casa tenemos que hacerla respetar, como lo hemos hecho en los últimos partidos", dijo el cafetalero, al ser cuestionado sobre la marcha del equipo cuando juega en Torreón.

Aceptó que la baja de Diego Valdés les ha afectado en el accionar, pero ya se toman las medidas para buscar más opciones y variantes, para no volver a irse en cero, como en el duelo ante el conjunto potosino.

"Con Diego Valdés generamos mucho, pero el entrenador está armando un nuevo sistema, metiendo jugadores que entraron ante San Luis donde intentamos y el equipo la verdad jugó muy bien, pero ellos se pararon muy bien atrás", explicó.

Adelantó que en la semana, han trabajo lo que Guillermo Almada les pide mucho, la intensidad y posesión del balón, cosas que intentaron ante los sanluisinos, pero no les resultaron.

"Tenemos que mejorar mucho en eso, al equipo lo veo bien, lo intentamos y nunca bajamos los brazos, por ahí podemos ganar mucho y sobre todo si se puede tener mucha intensidad para que se pueda lograr todo", indicó, al mismo tiempo de señalar que cada día más conoce la Liga MX.

Espera que con la confianza pueda seguir creciendo a diario, con conocimiento más de la liga mexicana y también de los rivales, por lo que debe ser inteligente para no ser golpeado ni tener una marca férrea.

"El primer día que llegué no me conocían mucho, pero ya los equipos realizan análisis y ven que soy muy desequilibrante, ahora ya me doblan (pegan), pero eso no significa que muestre mis puntos, para eso tengo que trabajar y ya que conozcamos más la liga, estaré preparado para todo", declaró.

SOBRE EL RACISMO

Por otro lado, mencionó que el apoyo incondicional en el seno albiverde es unánime para Félix Torres, en donde respalda la situación por la que atraviesa el ecuatoriano.

"Es una situación muy fea, porque es un compañero nuestro. Claramente se ve que lo insultan, pero yo diría que esto no debería pasar en el futbol, Estoy con Torres y no hablaré del tema", dijo el sudamericano.

Indicó que la situación lo deja en manos de los dirigentes y que entre los clubes lo arreglen, mencionando que no ha visto ningún vídeo acerca de lo que ocurrió.

"Esperemos que eso ya no ocurra, para poder seguir jugando, porque es una situación muy fea, yo me pongo en el lugar de Torres y se siente feo que te traten muy mal", señaló.

Se le cuestionó acerca de un mensaje en cuanto al racismo, en una semana agitada en la Liga MX cuando el América tuvo una alineación indebida y perdió los tres puntos contra el Atlas.

"No me gusta hablar mucho de eso, ojalá que esas cosas no se sufran más porque debe sentirse feo como (Félix) Torres entró al camerino llorando", agregando que no supieron manejarlo, por lo que si hubieran actuado de otra manera, el árbitro hubiera tomado en ese momento, una decisión sobre esto.

"Ojalá no suceda esto, para que sigamos jugando al futbol, que es lo que nos gusta hacer, pero el equipo está junto a Torres, lo apoyamos porque es nuestro compañero".