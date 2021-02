Ve IP en La Laguna retroceso con reforma eléctrica

Ven empresarios un retroceso en aprobación de reforma eléctrica por parte de los diputados, pese a que días antes se evidenció que el desabasto de energía en el país golpea a todos los sectores.

Hugo Montoya Díaz, presidente de la Canieti y vocero del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), dijo que se prevén pérdidas cuantiosas para quienes han invertido en energías limpias, además de que se contemplan aspectos que significan un retroceso muy complicado para el país.

"Es dar pasos atrás; la generación de energías limpias en otros países es bien conocido que eleva la competitividad y las empresas tendrán muchas trabas para invertir en temas eléctricos", expresó. Indicó que resulta preocupante el gran impulso monopólico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que impactará en economía, calidad en el servicio y la imagen internacional en términos de la atracción de inversión.

"Las reglas del juego no son equitativas y ninguna de las reformas que se han estado dando ha tenido la apertura de consultarse con ningún grupo empresarial", dijo.

José Luis Hotema de Santiago, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), consideró lamentable que los legisladores federales no hayan realizado verdaderas mesas de trabajo con el sector empresarial e indicó que ello demuestra un pobre desempeño de sus labores, al no tomar en cuenta a la sociedad civil y proponer iniciativas "al vapor".

"En relación con la Reforma Eléctrica, la consideramos necesaria, y más ahora que acabamos de pasar por una contingencia de suministro de gas por una empresa texana, lo cual ocasionó paros en nuestras centrales eléctricas de México; queda claro que, por seguridad nacional, es necesario que se tenga autonomía y control de la generación de energía y no depender al 100 % de empresas privadas extranjeras o nacionales, esto obliga a crear un marco regulatorio verdaderamente efectivo que establezca un equilibrio comercial", comentó.

Consideró que, en consecuencia, deberán revisarse los contratos que se hicieron en administraciones pasadas, pero aclarando que se deben respetar los derechos de los inversionistas, a menos que estos contratos hayan sido suscritos en perjuicio de la nación y poniendo en desventaja comercial a las instituciones mexicanas, y ejercer las acciones legales pertinentes, ya sean de índole civil o penal.

"Como iniciativa privada siempre estaremos a favor de las inversiones de capital privado como las que se han venido haciendo en energías de las llamadas limpias y renovables, pero siempre en el marco de la ley", expresó, "por lo anterior, esperamos que en la Cámara de Senadores se devuelva a la Cámara de Diputados dicha iniciativa, a fin de subsanar aspectos que no han sido tomados en cuenta de la IP y se haga un verdadero consenso; sin embargo, si esto no sucede, esperamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con el compromiso de que no haya más apagones ni aumentos en las tarifas eléctricas".