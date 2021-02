Lamenta alcalde de Torreón aprobación de reforma eléctrica

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, lamentó que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sin someterla a ningún análisis y modificación pese a que se han generado opiniones en contra por parte de diversas voces de la sociedad.

Zermeño se refirió en específico al aspecto ambiental de la ahora modificada Ley de la Industria Eléctrica, en la que en primer lugar se privilegia la energía producida por las plantas hidroeléctricas, luego las plantas de energías fósiles y de alta emisión de contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), posteriormente las energías solares o eólicas de particulares y al final las de ciclos combinados de empresas privadas.

"Según las políticas públicas que está siguiendo el presidente de la república, vamos en sentido contrario; Comisión Federal de Electricidad no tiene los recursos necesarios para mantener el crecimiento que requiere la industria eléctrica. Atacar todo lo que tiene que ver con la promoción de energías limpias me parece que va en un sentido contrario a lo que se había venido haciendo, no solamente en México sino a nivel internacional. Es lamentable que se les apueste a energías fósiles cuando los compromisos incluso de México hacia los años venideros son la disminución de los gases de efecto invernadero, eso lo van a pagar las futuras generaciones", expresó.

El alcalde también señaló que con la modificación en la Ley de la Industria Eléctrica se pueden generar afectaciones en el plano estatal y regional; recordó que recientemente se habían dado inversiones en plantas solares y otro tipo de generación de electricidad relacionada con el aprovechamiento de los elementos naturales, tomando en cuenta las condiciones climáticas de las que gozan Coahuila y La Laguna en ese sentido.

Dijo que por el momento no cuenta con mayores datos respecto a las empresas que serán afectadas específicamente por la nueva reforma eléctrica, pero sí afirmó que tiene conocimiento de algunos inversionistas que tenían la intención de generar proyectos de "energía limpia", mismos que ahora deberán ser reconsiderados o detenidos ante la determinación del legislativo nacional.

"Sé que en Coahuila y aquí hay empresas que están invirtiendo en energías limpias, puede ser aquí en La Laguna, puede ser en otros lugares de Coahuila, es un estado que se presta por su conformación para generar energía solar por ejemplo, energía eólica... Aquí tenemos uno de los parques solares más grandes de Latinoamérica, entre Torreón y Matamoros".

Energía

