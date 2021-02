Trabajadores del ISSSTE en Gómez Palacio piden ser vacunados

Médicos y demás personal de salud que labora en el ISSSTE Gómez Palacio, sobre todo aquellos que recién se integraron tras permanecer en casa por vulnerabilidad, manifestaron su preocupación y la necesidad de que sean atendidos con la vacuna anti-COVID-19, ya que aseguran que son más de 200 trabajadores los que se han infectado y algunos incluso reinfectado por el virus SARS-CoV-2, además de que cuatro compañeros han perdido la vida.

Lanzan un llamado a las autoridades para que sean tomados en cuenta a la brevedad, ya que laboran en un hospital COVID, en el que si bien han disminuido el número de hospitalizados, el riesgo de contagio está latente.

"El trabajador está asustado, muchos no quieren trabajar, aquellos que pueden piden permiso, incapacidades para no venir porque tienen miedo", dijo uno de los integrantes del sindicato que solicitó el anonimato. Sobre todo aquellos que recién se reintegraron a sus actividades luego de que el semáforo de riesgo epidemiológico cambió a amarillo en el estado de Durango, el cual indica que el riesgo de contagio es medio.

De acuerdo con los informantes, de un universo aproximado de 750 trabajadores del ISSSTE entre la unidad Gómez Palacio, Lerdo y Guardería, solo se han atendido a unos 260 con las vacunas Pfizer-BioNTech al encontrarse en la primera línea de batalla contra el COVID.

Reconocen que si bien el resto no se encuentra de forma directa con el paciente infectado, sí laboran en una institución donde la posibilidad de contagio es latente, además, sí tienen contacto con derechohabientes que creen pudieran estar infectados y no presentar síntomas.

El temor también es latente debido a que poco más de 200 trabajadores han resultado infectados, algunos de ellos hasta en dos ocasiones, donde "varios la pasaron muy mal, y es el susto que tienen", comentó uno de los médicos.

Al no saber aún si serán o no vacunados, lanzan un llamado a las autoridades para que sean tomados en cuenta, "si nos vacunaran a todos, trabajaríamos menos estresados, produciríamos más y estaríamos contentos.El Gobierno manifestó que primero iban a vacunar al sector salud, y desgraciadamente vemos que no, que están vacunando en lugares remotos donde ni siquiera hay COVID".

Vacunación

