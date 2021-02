Santiago Baños en desacuerdo con la Comisión Disciplinaria

El presidente del Club América, Santiago Baños, reventó al reglamento de la Liga MX, después de que la Comisión Disciplinaria sancionara a las Águilas por alineación indebida.

"Nos sentimos enojados y con mucho coraje. Asumimos la responsabilidad, sabemos que cometimos un error, pero, claramente, no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos; creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida", comentó el directivo azulcrema.

"Se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave, creo que debe haber proporción entre las faltas y las sanciones y evidentemente en este caso no es así", añadió para TUDN.

El lunes por la noche, el América fue castigado con los tres puntos de su victoria sobre el Atlas, mismos que pasaron a favor de los Rojinegros, y perdieron el liderato del Guardianes 2021.

"El reglamento es absurdo, no sé quién lo redactó, me queda claro que no fue un abogado. No sé en que estaban pensando cuando redactaron este reglamento", subrayó Baños.

El presidente emplumado lanzó que, en caso de apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero "creo que sería muy mala imagen para el futbol mexicano, tanto para la Liga MX como para la FMF [Federación Mexicana de Futbol] que nosotros acudiéramos al TAS y que ganáramos la apelación. Preferimos ya no buscarle, no moverle, y con esto vamos a dar por terminado el tema".

Las Águilas enfrentan el sábado al Pachuca, sotanero del Guardianes 2021, en busca de seguir con su paso perfecto en el Estadio Azteca.