Acude dirigente estatal de Movimiento Ciudadano a Gómez Palacio

En el marco de la toma de protesta de Luisa Sofía Carriedo García, como coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Gómez Palacio así como de la nueva Comisión Operativa Municipal este partido se encuentra en proceso de ganar adeptos.

El evento se realizó en un conocido salón de la ciudad del bulevar Miguel Alemán donde destacó la presencia del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Óscar García Barrón, quien visita La Laguna luego de la desbandada del MC provocada tras la salida de Alejandro Mata como coordinador municipal del MC.

De la salida de Mata, García Barrón dijo que es un tema fuera de la agenda del partido pues "ellos decidieron irse", dijo.

Mata había asegurado que García Barrón tenía acuerdos e intereses en común con el exgobernador priísta, Ismael Hernández Deras. García Barrón también fue priísta.

Aseguró que nunca hubo desencuentros y que no le interesaba saber cuántos se fueron sino cuántos militantes se quedaron.

Respecto de su cercanía con Hernández Deras, mencionó que la política no es el arte de la discrepancia sino el arte de la comunicación.

"El del PAN es del PAN, el del PRI es del PRI, el del PRD es del PRD, el de Morena es de Morena y el que es de Movimiento Ciudadano es de Movimiento Ciudadano y eso no implica que seamos enemigos", aseguró.

El dirigente estatal del MC aseguró que no quedó en malos términos con el ex coordinador local pero que le parecía lamentable que no manejara un discurso sincero.

De la militancia admitió que tendrá que generar un padrón e inscripción de militantes.

Al ser cuestionado respecto a la credibilidad que puede tener el MC por contar con personas que saltan de un partido a otro mencionó que ese es un derecho constitucional que el ciudadano tiene y que todavía había tiempo pues tenían hasta el 29 de marzo para los registros ante el Instituto Estatal Electoral en lo local y en lo Federal.

"Vergonzoso es, en la vida democrática de un partido, estar en cada proceso, reciclando los mismos y los mismos", dijo García Barrón.

No obstante admitió que se está en pláticas con Carlos Aguilera (ex diputado, regidor y ex alcalde por el PRI de Lerdo) para el Distrito 03 y con Liliana Estrella por el 02, quien ya ha sido candidata del PAN, trabajó en la administración municipal de Morena en Gómez Palacio, y había sido presentada hace semanas como precandidata del PES también para el Distrito 02.

El dirigente destacó la labor de Samir Rivera, regidor por el MC en Lerdo e hijo de la "priísta de hueso colorado" como ella misma se define, la ex alcaldesa lerdense, María Luisa González Achem.

El mismo García Barrón, cenecista y dirigente del PRI, fue dos veces diputado local, senador suplente, tres veces diputado federal (todas las veces por el PRI) siendo la última vez en 2018 en la LXIII legislatura.

El hoy dirigente estatal del MC, Óscar García Barrón, aseguró que este partido, como su nombre lo indica está conformado por ciudadanos.

Ya al final del evento, el conocido militante de MC, Ángel Orona Gallardo, anunció su salida del MC, dijo que a él nadie lo convocó a dicha reunión y que agradecía todas las atenciones del MC a nivel nacional.

Declaró que no cree en la dirigencia estatal: "Con todo el dolor de mi corazón me separo de Movimiento Ciudadano Durango porque nos iguen considerando borregos, nos siguen considerando un ganado y eso no lo podemos permitir. Tenemos que defender la dignidad de los gomezpalatinos, amo mi ciudad, le debemos un partido de altura, un movimiento realmente de ciudadanos", dijo Orona, quién fue candidato a la Presidencia Municipal por el MC en 2019.