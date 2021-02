¿Cuáles son los mejores estrenos en streaming de este fin de semana?

Casi se acaba febrero y seguimos en pandemia. Algunos en confinamiento, otros más volviendo poco a poco al trabajo presencial, pero mientras el mundo vuelve a tomar forma las plataformas digitales están ahí con nuevos contenidos para arroparnos cada día y antes de que termine el mes aún vienen estrenos tanto de series como películas y documentales.

Estas son las recomendaciones para el fin de semana:

Serie: "Doctor Who", temporadas 11 y 12.

Dónde verla: plataforma Europa+.

Por qué: es la primera vez que este contenido está disponible en Latinoamérica (a excepción de Brasil), la historia sigue a Jodie Whittaker (décimo tercer Doctor) y sus aventuras a través del espacio y el tiempo.

Ambas temporadas de la producción de BBC Studios se estrenan el 26 de febrero.

El especial festivo "Doctor Who: Revolution of the Daleks" estará disponible en los siguientes meses.

Película: "Loco por ella".

Dónde verla: Netflix a partir del 26 de febrero.

Por qué: el mes del amor está por terminar para aquellos que siempre tienen tiempo para las historias románticas la plataforma de streaming tiene guardada esta cinta española para el final. La trama sigue a Carla y Adri (interpretados por Susana Abaitua y Álvaro Cervantes) quienes viven una noche perfecta y juran no buscarse nunca más. Claro que él cambia de opinión y decide buscarla para encontrarse en el psiquiátrico en el que ella vive.

Serie documental: "Allen vs. Farrow", segundo episodio.

Cuándo: 28 de febrero por HBO y HBO GO.

Por qué: uno de los escándalos más grandes de Hollywood lo protagonizó el cineasta multipremiado Woody Allen. A través de este documental de cuatro capítulos se sigue la acusación de abuso sexual en su contra.

El material incluye entrevistas a la actriz Mia Farrow (expareja de Allen) su hija Dylan Farrow (quien lo acusó) y Ronan Farrow (hijo de ambos), así como Carly Simon, amiga de la familia. La relación que tuvo Allen con la hija adoptiva de Mia, Soon-Yi, también aparece.

Serie: "WandaVision", capítulo 8.

Dónde verlo: Disney+, 26 de febrero.

Por qué: el que no ame esta serie que se retire de una vez. Bueno, tal vez no, pero vale la pena darle una oportunidad, no sólo por la historia que nos plantea ampliando el Universo Marvel y dándole mayor profundidad a dos de sus personajes, Wanda Maximoff y Vision, sino también porque visualmente cada episodio ofrece algo diferente gracias a que retoman el estilo de series clásicas siguiendo la idea del cómic en que se basan.

Para el episodio de esta semana podemos esperar de todo pues, además, nos encontraremos con un capítulo de mayor duración (poco más de 40 minutos).

Documental: "Billie Eilish: The world's a little blurry".

Dónde verlo: Apple Tv+ el 26 de febrero.

Por qué: para los seguidores de la intérprete de "Bad guy" es la oportunidad de conocer más a fondo el proceso creativo de Billie así como su ascenso a la fama. Fue realizado por el cineasta R. J. Cutler, quien documentó el día a día de la aún adolescente mientras preparaba su álbum debut "When we all fall asleep, where do we go?".