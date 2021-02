Fátima Molina ha recibido una discriminación horrenda: Carmen Armendáriz

Luego de que Fátima Molina alzó la voz tras los comentarios que ha recibido porque la telenovela que protagoniza no ha tenido los números que se esperaban y se le acusa que tiene que ver con su apariencia, amigos, colegas y gente del espectáculo ha salido en su defensa y es ahora la productora de Te acuerdas de mí, quien se suma al apoyo hacia la actriz.

"Fátima es una mujer sensual, es una buena actriz, lo es. Ahora le ha tocado estar en televisión abierta y creo que eso tiene un precio y creo que todo esto está fuera de lugar, lo está pagando tanto Fátima a la que quiero tanto", detalló Carmen Armendáriz en una reciente entrevista en el matutino Hoy.

La productora se defendió acerca de quienes dicen debería hacer modificaciones, entre ellas la de los protagonistas, y señala que ella está abierta a escuchar comentarios, pero lo que no permitirá son las groserías y ofensas de las que ha sido víctima Molina.

"Que si me gusta que si no me gusta la historia que hay que quitar, que hay que poner, pues lo platicamos, pero agredir así me parece horrendo, que sean tan vulgares y esto es un '#MeToo' pero ahora con discriminación, ¿qué es esto?, ¿dónde estamos?", detalló.

Pese a esto, Carmen agradece las muestras de cariño que su protagonista ha recibido del medio artístico y de los fans.

"Me sorprende también mucho (las muestras de cariño hacia Fátima) y se los agradezco infinitamente, de conductores de televisión de programas de espectáculos que también la apoyan.

"No es un mensaje menor, no es que 'tengo una uña enterrada en el pie', no. Estas hablando de discriminación y eso es horrendo", confesó.

La productora confía en que su actriz podrá sortear este mal momento, ya que dice que "Lo va a superar Fátima, lo que no te mata te hace más fuerte".