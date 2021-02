Santos y Gorriarán dan sorpresa a Brian Lozano en su cumpleaños

Fernando Gorriarán, en complicidad con Club Santos y la afición, dieron una sorpresa a Brian Lozano con motivo de su cumpleaños.

El futbolista uruguayo, quien celebró sus 27 años de edad, que se encuentra recuperándose de una lesión que lo ha alejado de las canchas por más de un año, recibió una serenata virtual en donde varios fanáticos del equipo entonaron las mañanitas.

“Como viste ahí, es mucha gente la que te extraña y te necesita. Ojalá que vuelvas lo más pronto y fuerte posible para disfrutar bastante del futbol que bastante bien lo hacías”, expresó al término del emotivo video Gorriarán.

Brian, agradeció las muestras de cariño y la sorpresa que le dio el club junto a sus seguidores, además de mencionar las ganas que tiene de volver.

“Ahora no se me caen las lágrimas porque soy muy duro para eso. Cada de esas cosas me hacen extrañar más y me dan más fuerza para seguir adelante y recuperarme. Si Dios quiere ahí vamos a estar pronto disfrutado de lo lindo del futbol. Después veo como agradecer todo ese apoyo de la gente”. dijo Brian Lozano.