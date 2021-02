José Abreu jugador de MLB deja entrenamientos por positivo de COVID-19

La gran estrella de los White Sox de Chicago y Jugador Más Valioso de la Liga Americana durante la recortada temporada 2020 de las Grandes Ligas, el cubano José Abreu, se vio obligado a dejar el campo de entrenamiento primaveral, debido a que arrojó positivo en la prueba de detección de COVID-19.

Aunque no ha tenido afectaciones en su salud y no presenta síntomas del coronavirus que ha azotado a todo el planeta, Abreu tuvo que dejar el campamento de los Patipálidos establecido en Glendale, Arizona, obedeciendo los protocolos establecidos por las Ligas Mayores. El gerente general de los Medias Blancas, Rick Hahn, dio la noticia por medio de un comunicado en el que expresó que Abreu “aparte de su frustración, se siente muy bien y como el resto de nosotros, no ve la hora de reintegrarse al equipo en un futuro muy cercano”.

El propio pelotero indicó que no padece de ningún síntoma y piensa que contrajo un leve caso de la enfermedad en enero pasado, lo que se ratificó con la presencia de anticuerpos COVID en pruebas adicionales, según las declaraciones de Hahn.