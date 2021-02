America Ferrera dirigirá filme I Am Not Your Perfect Mexican Daughter

America Ferrera debutará como directora de una película con la adaptación en Netflix de la novela I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, de Erika L. Sánchez, informó este miércoles la plataforma en un comunicado.

Ferrera, que ya se había ocupado de dirigir algunos episodios de series como Superstore y Gentefied, firmará así su primera película como realizadora con esta producción de Netflix sobre el famoso y aclamado libro de Sánchez.

En esta adaptación de I Am Not Your Perfect Mexican Daughter estará acompañada por Linda Yvette Chávez, cocreadora de la serie con mucho sabor latino Gentefied y que se encargó del guion de esta cinta.

America Ferrera es productora y una de las principales impulsoras detrás de Gentefied por lo que conoce perfectamente lo que puede aportar Chávez en I Am Not Your Perfect Mexican Daughter.

"Hace años, me enamoré de esta impresionante novela de Erika L. Sánchez. La profundidad, el ingenio y la aguda inteligencia de su escritura, junto a su joven heroína latina, me golpearon de lleno y me dejaron con ganas de mucho más", dijo hoy Ferrera.

"Me siento verdaderamente honrada de dirigir la bella adaptación que ha hecho en su guion Linda Yvette Chávez. La oportunidad de dirigir el trabajo de estas dos increíblemente talentosas escritoras latinas es un sueño hecho realidad. Tengo muchas ganas de compartir esta película con los numerosos fans de la novela, y de presentar al mundo esta divertida, profunda y relevante historia", añadió.

Finalista del National Book Award en 2017 en literatura juvenil, I Am Not Your Perfect Mexican Daughter narra la historia de "Julia", una joven latina que explora su identidad y sus relaciones familiares después de que su hermana "Olga", que en apariencia era la hija ideal, falleciera en un accidente.

Ferrera es una de las actrices latinas más populares de los últimos años en EUA.

La intérprete de origen hondureño ha brillado en series como Ugly Betty (Globo de Oro y Emmy a la mejor actriz de comedia) y Superstore y en películas como Las mujeres de verdad tienen curvas (2002).

Fuera de la pantalla, Ferrera se ha movilizado en numerosas ocasiones por los derechos de los inmigrantes, por la igualdad de las mujeres y los hombres, y por el respeto a la comunidad LGTB.