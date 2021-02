Describe Juan Otero como 'una situación muy fea' lo de Félix Torres

El apoyo incondicional es unánime para Félix Torres. Otro de sus compañeros en Santos Laguna, el colombiano Juan Otero, respalda la situación por la que atraviesa el ecuatoriano.

"Es una situación muy fea, porque es un compañero nuestro. Claramente se ve que lo insultan, pero yo diría que esto no debería pasar en el futbol, Estoy con Torres y no hablaré del tema", dijo el sudamericano la mañana de este miércoles, previo a la práctica matutina en el TSM.

Indicó que la situación lo deja en manos de los dirigentes y que entre los clubes lo arreglen, mencionando que no ha visto ningún vídeo acerca de lo que ocurrió.

"Esperemos que eso ya no ocurra, para poder seguir jugando, porque es una situación muy fea, yo me pongo en el lugar de Torres y se siente feo que te traten muy mal" señaló.

Se le cuestionó acerca de un mensaje en cuanto al racismo, en una semana agitada en la Liga MX cuando el América tuvo una alineación indebida y perdió los tres puntos contra el Atlas.

"No me gusta hablar mucho de eso, ojalá que esas cosas no se sufran más porque debe sentirse feo como (Félix) Torres entró al camerino llorando" agregando que no supieron manejarlo, por lo que si hubieran actuado de otra manera, el árbitro hubiera tomado en ese momento, una decisión sobre esto.

"Ojalá no suceda esto, para que sigamos jugando al futbol, que es lo que nos gusta hacer, pero el equipo está junto a Torres, lo apoyamos porque es nuestro compañero".

