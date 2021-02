Lolita Ayala engalana portada de ELLE México

La famosa conductora ha sido elegida por la revista de modas, ELLE México, para ser la portada de su próxima edición de marzo, la cual honra a las mujeres que han abierto el camino a muchas otras en el ámbito profesional.

Y es que Lolita Ayala fue la primera mujer en encabezar un noticiero en el país, logrando hasta la fecha, ser una de las figuras más importantes de la televisión mexicana luego de años dedicada a su profesión.

La periodista de 69 años ha podido traspasar la barrera generacional, pues hoy por hoy es reconocida incluso por los más jóvenes, prueba de ello sería el “sold out” que logró luego de lanzar junto a su hija su propia línea de playeras con su rostro estampado.

Luego de darse a conocer la portada de Lolita Ayala, la cual fue capturada por el lente del fotógrafo Alberto Newton, internautas dedicaron mensajes positivos a la presentadora a través de la caja de comentarios de la publicación en la cuenta oficial de Facebook de ELLE México.

“La mejor y más hermosa periodista del universo entero”, “¡Increíble mujer!”, “¡Icónica!”, son algunos de los mensajes que le dedicaron.

A todos los queers, gays y they/thems detrás de la portada de Lolita Ayala en Elle: you did THAT! pic.twitter.com/2bAOWhQrw9