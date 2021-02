Un príncipe en Nueva York 2 no será sobre injusticias a afroamericanos: Eddie Murphy

Si tuviera que contar las películas protagonizadas por gente de color que le han dado la vuelta al mundo, al actor Eddie Murphy le bastaría con una mano de tan pocas que hay.

Para el comediante por eso es importante el legado que dejó el filme de 1988 Un príncipe en Nueva York (Coming to America) cuya secuela se estrena el próximo 5 de marzo por Amazon Prime Video.

"La cinta original es la primera película en la historia del cine con un reparto completamente negro que tuvo éxito en todo el mundo. Sólo hay un puñado de películas que han tenido un reparto totalmente negro y que han tenido éxito, en realidad puedes contar con una mano y te sobran dedos", considera el actor de 59 años.

"El legado de ella es que es accesible para todos los públicos y la razón por la que no todas las películas dan la vuelta al globo es porque nuestra historia es provocativa para nosotros, en el mundo no les importa una mierda nuestras cosas y la mayoría de nuestras películas arrojan luz sobre las injusticias sociales o alguna mierda por la que pasamos y eso no les importa, quieren lo básico. Coming to America no se trata de ninguna de estas cosas, es sobre la familia, el amor, hacer lo correcto y la tradición".

Murphy señala que en los más de 30 años que han pasado desde el estreno de la cinta en la que interpreta a Akeem Joffer, príncipe heredero de la ficticia Zamunda, sólo un largometraje más ha plasmado a los negros como reyes y tenido un gran alcance: la historia de superhéroes "Black Panther". Por ello, encuentran una relación entre Zamunda y el país también ficticio, Wakanda.

En el caso de Un príncipe en Nueva York 2, para la que se reunió al elenco original, resalta el aspecto visual del filme y las "increíbles imágenes de reyes negros, reinas y princesas".

La trama de la nueva cinta inicia después de los eventos de la primera, cuando el príncipe Akeem está por convertirse en rey de Zamunda pero esta vez descubre que tiene un hijo que nunca conoció en Estados Unidos, y a quien decide buscar.

Del reparto original regresan Shari Headley como Lisa McDowell (ahora esposa de Akeem), Arsenio Hall como Semmi (amigo del protagonista), James Earl Jones como el rey Jaffe Joffer (padre de Akeem) y John Amos como Cleo McDowell (padre de Lisa), entre otros. Además de resaltar el tema del color de piel para el elenco femenino, el empoderamiento es uno de los rasgos que destacan en la producción.

"Habrá tanta gente que será testigo de muchos temas centrales en la película: la búsqueda de la identidad, de un propósito, de dejar todo lo que conoces atrás, pero una de las cosas más destacadas es en torno al empoderamiento femenino", apunta Shari Headley.

Para uno de los rostros nuevos, Ailey Love, quien interpreta a una de las hijas de Akeem, acerca una visión para las nuevas generaciones de lo que significa ser negro.

"Interpretar a una princesa fue muy divertido. Sólo espero que todas las que me vean se den cuenta de que ellas son también así, la película no es ficción... ok, lo es, pero así es realmente como la gente negra es", comparte.