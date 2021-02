Gaby Spanic regresa a las telenovelas

Gaby Spanic se convenció de volver a la televisión cuando le presentaron la propuesta del personaje que interpretaría en la nueva producción de Carlos Bardasano, "Si nos dejan".

Para la actriz de origen venezolano, que llevaba siete años lejos de la pantalla chica, interpretar a Fedora es una oportunidad de reflejar la realidad y mandar mensajes actuales al público mexicano. Se trata de una socialité que se enamora del hijo de su mejor amiga, un joven de 25 años.

"Fedora está en contra del machismo, de las exigencias sociales, es una mujer libre, independiente, es muy divertida, no se deja etiquetar, es respetuosa y cariñosa", contó en entrevista.

Conocida por sus papeles en telenovelas como "La usurpadora", y "Tierra de pasiones", ahora será parte del elenco principal en la adaptación del melodrama colombiano "Señora Isabel", que en 1998 fue versionada en México bajo el nombre de "Mirada de mujer"; papel que entonces fue interpretado por Margarita Gralia.

Otros de los temas que se abordan a partir de su personaje son los estereotipos en redes sociales, la obsesión por la belleza y el temor a la vejez.

"A mi edad me siento súper bien, creo que mi cuerpo está muy bien para Fedora, que se va a enamorar del hijo de la protagonista, eso va a llamar muchísimo la atención porque va a crear morbo, pero yo en mi vida real creo que el amor no tiene edad, yo veo a algunas compañeras que han tenido este privilegio de tener al lado un colágeno que las amé", dijo entre risas.

El año pasado, Spanic participó en la versión húngara del show "Bailando con las estrellas" y mientras lo grababa, recibió la noticia de la muerte de su madre a causa del cáncer, de quien tuvo que despedirse a la distancia.

"Fue fuerte, ella estuvo dos años en la lucha. Yo estaba en Europa, en octubre, y no me podía venir por el compromiso, el contrato, eran cuatro días viajando y fue muy duro para mí porque me tuve que despedir de ella dos horas antes de salir a bailar".

Al llegar a México hace unos meses, se contagió de Covid-19; fue asintomática.

"Guardé mi cuarentena y según los doctores, mis anticuerpos ahorita están bien", aseguró.