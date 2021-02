Llaman #LordDeudor a David Faitelson tras no pagar apuesta al 'Burro' Van Rankin

El conductor de televisión Jorge "Burro" Van Rankin se toma muy en serio las apuestas y el que no lo crea que le pregunte a David Faitelson.

Y es que al experto en deportes ya se le armó la campal por no cumplir lo que prometió y todo por culpa de las Águilas del América, equipo del cual Van Rankin es hincha.

Faitelson apostó casi todas sus pertenencias, su casa, la cabellera y casi hasta el perro a que no le quitarían tres puntos a los Azulcremas por alineación indebida que presentó en David Faitelson el juego contra el Atlas, el pasado sábado y que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sancionó a los de Coapa quitándoles tres puntos y por ello el comentarista de ESPN, perdió.

Y tú, @burrovan en especial, déjate de tonterías con lo de #LordDeudor. No somos iguales. No somos amigos. Tenemos un nivel distinto de educación. Tú y tus “amiguitos” de las novelas y los “progamuchos” de TV ya saben a donde pueden irse…Yo no lo debo nada a nadie… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Así que el marcador de dicho juego de la Jornada 7 de Guard1anes 2021 de la Liga Mx fue 3-0 favor los Rojinegros, dejando así en la tabla a los emplumados en segundo lugar, mientras que Cruz Azul se adueña del liderato.

"1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América. Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi… mejor me callo", tuiteó y ahora que sí le quitaron los puntos personajes como Van Rankin, Arath de la Torre, Alexis Ayala y Adrián Uribe han salido a preguntar cuándo pagará la apuesta.

Ante la negativa del conductor de deportes hasta el productor Juan Osorio se ha sumado al hashtag #LordDeudor, haciendo referencia a su falta de palabra.

"Siempre me ha parecido un comentarista responsable y sobre todo con carácter y eso me hace creer que cumplirá su apuesta porque la palabra de un caballero no se queda en el aire. Pues creo que tendrías que pagar, Faitelson, porque las apuestas se pagan y si no Lord Deudor", escribió Osorio.

Igualmente Uribe ha cuestionado si son "hombres o payasos" mientras que Arath señaló que por publicar la apuesta en Twitter tiene que pagar.

Al respecto de las dudas que han surgido entre los comunicadores David ya señaló que no puede pagar la casa porque en realidad no tiene ya que está a nombre de su mujer.

"Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga Cuauhtémoc Blanco y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales".

Te recuerdo @Faitelson_ESPN que durante años fuiste partícipe del duopolio que tanto criticas; JAMÁS te escuché pronunciarte en contra. Buscaste hasta el cansancio, a espaldas de tu casa, venirte a la que es la mía. Tu educación podrá ser muy buena; tu ética es raquítica. — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 23, 2021

Sin embargo, el amigo de José Ramón Fernández explotó cuando el Burro lo etiquetó con el hashtag y en uno de sus mensajes en Twitter le aseguró no tener la misma educación que el actor y conductor de "Hoy" tiene y lo invitó a él y sus otros "amiguitos" a irse a donde ya saben.

Ntp solo para la próxima q hables, ten un poquito más de pantalones, vete a echar tus vino espumoso con @joserra_espn porq se va calentar! https://t.co/7K4DpkhIbM — Jorge Van Rankin (@burrovan) February 23, 2021