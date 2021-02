Video muestra a 'Canelo' bailando mientras su hija le canta Cielo Rojo

En un video que circula por las redes sociales, se observa al "Canelo" de camino a su habitación en el hotel burbuja de Miami, ciudad en la que se medirá al otomano, pero cuando está en el elevador, empieza a interpretar la popular melodía Cielo Rojo, compuesta por Juan y David Zaizar.

⚠️

Just boxing's P4P #1 singing along with his daughter... @Canelo pic.twitter.com/btlXFVUwCG