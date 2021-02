Actrices que han encarnado a 'Cruella de Vil' en la pantalla

"Nací brillante, mala y un poco loca. Soy Cruella", pronuncia una Emma Stone, caracterizada con un look extravagante y "punk", en la línea de la versión animada del personaje de "101 dálmatas", y que muchos han comparado con el de otra villana: "Harley Quinn" (Margot Robbie) y con Madonna.

"Cruella de Vil" es la villana de la novela de Dodie Smith One Hundred and One Dalmatians (1956), y en las adaptaciones cinematográficas y de televisión de 101 dálmatas de Walt Disney; es conocida entre los villanos más malvados de la literatura y del cine por su obsesión por hacer abrigos de pieles con animales.

Aunque el personaje, básicamente es el mismo en las películas y series sus caracterizaciones varían.

En la primera película animada de 101 dalmatas, de 1961, "Cruella de Vil" está obsesionada por los abrigos de piel y quiere a toda costar matar a los perritos de dicha raza para crearse nuevos atuendos, sin importar que Anita, su sobrina, los ame infinitamente.

Con el cabello blanco y negro, intenta secuestrar a los cachorros de "Pongo" y "Perdita", apoyada de sus dos sirvientes, "Horacio" y "Gaspar". En 2003, Disney presentó una segunda cinta animada en la que "Cruella" vuelve a tratar de quedarse con los lomitos.

"Cruella de Vil" dio el salto al live action en 1996 cuando la casa de Mickey Mouse presentó el largometraje 101 dálmatas: ¡Más vivos que nunca!, y su secuela de 2000, 102 dálmatas, en donde Glenn Close encarnó a la malvada en ambas.

En la cinta dirigida por Stephen Herek, "Cruella" dio un giro casi radical en relación a los filmes animados. El público la vio como la jefa, dueña, empresaria, directora y propietaria de una casa de manera de costura, "La Casa de Vil", que se especializó en la costura de trajes, vestidos y abrigos de piel.

Close hizo una excelente interpretación. En la primera película usa pieles y trajes sastres, fuma exorbitantemente, usa un lujoso e imponente coche, tiene peinados extravagantes que reflejan su personalidad, y su único "amor" es la piel. Al final termina en la cárcel junto con sus secuaces Horacio y Gaspar.

En la secuela 102 dálmatas, Cruella, la ya exdiseñadora de ropa, recibe tratamiento en prisión por el psiquiatra "Dr. Pavlov", quien ofrece la libertad garantizada de "Cruella", bajo una terapia de control de comportamiento. Un juez la libera de manera condicional, diciéndole que si volvía a robar un perro, toda su fortuna sería para los refugios caninos.

De Vil pasó de diseñadora de ropa, a presa, y a filántropo, ya que con su estado de bondad, dedicaba grandes sumas de dinero a los perros. Una supervisora judicial siempre supo que "Cruella" no cambiaría y tuvo razón.

El personaje fue incluido en la serie Once Upon a Time. Lo interpreta Victoria Smurfit. En la historia, "Cruella" tiene una infancia traumática por culpa de su madre "Madeleine", la cual no la deja salir de casa y utiliza para ello a unos dálmatas entrenados por ella.

"De Vil" roba una pluma mágica y vuelve a casa, ahí obliga a los perros a matar a "Madeline". Más tarde, ella asesina a los animales y hace un abrigo de piel con ellos.

Aparece en la cuarta y en la quinta temporada de Erase una vez.