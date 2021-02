Confía alcalde de Torreón en regreso de labores del sector educativo

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se dijo confiado en que a la par del proceso de vacunación contra el COVID-19 se puedan comenzar a reabrir mayores giros y actividades sociales en la Comarca Lagunera.

Ante medios de comunicación puso el ejemplo específico de las labores del sector educativo, mismo que podría ser uno de los siguientes en reabrirse mediante esquemas específicos en el tema sanitario, operativo y de logística en general, siempre y cuando se mantengan a la baja los indicadores de la pandemia, principalmente sobre nuevos contagios, hospitalizaciones y fallecimientos.

"Las escuelas particulares estoy viendo que ya están pidiendo permiso para empezar, yo empezaría ya con las escuelas de manera paulatina, ya los pobres chiquillos están desesperados… Por el bien de nuestros hijos, de la educación, yo esperaría que poco a poco fueran empezando, yo creo que las universidades en algunos campus que son muy grandes, ahorita creo que ya se dio alguna instrucción a los que tengan que ir a laboratorios, a talleres, pues puedan empezar a hacerlo, yo no veo por qué no", expresó.

El alcalde dijo que a lo largo de los últimos meses la población de Torreón y de La Laguna en general ha fortalecido sus medidas de prevención del contagio del COVID-19, por lo que al tenerse los protocolos de reapertura adecuados en el sector educativo se podría tener un una reactivación con la seguridad necesaria para los alumnos y planta docente.

"No se trata de que abras para que todos vayan al mismo tiempo, no, pero ya que puedan empezar los jóvenes, los niños, a tener contacto con los maestros… Todos traemos cubrebocas, yo creo que sabemos todos lo que tenemos que hacer, a algunos de ustedes, familiares, a mí, amigos, nos ha tocado ver la pandemia muy de cerca, ya sabemos, no creo que tenga que decirle a nadie que se cuide y etcétera", indicó.

El mandatario local además hizo un llamado a la población para que se mantengan al pendiente del proceso de vacunación, a seguir las indicaciones y recomendaciones de los especialistas para poder tener un regreso a la vida social con mayor agilidad.