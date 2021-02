La indignación impera en el seno de los Guerreros del Santos Laguna, quienes siguen muy dolidos por el caso de presunto racismo en contra del defensa Félix Torres, durante el partido ante el Atlético de San Luis del pasado jueves.

El defensa brasileño Matheus Dória, uno de los líderes del vestidor albiverde, habló fuerte ayer en contra de los jugadores del equipo potosino, apelando a que hagan uso de su conciencia y admitan su error, al caer en el intolerable racismo. Además, dejó en claro que Torres pagará por su error al empujar a un joven balonero, pero negó que eso pueda ser detonante de un insulto racista, el cual puso muy por encima del resultado de un partido de futbol, pues considera el amazónico que es el futbol un deporte donde en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde, pero ya sea en un campo de juego o en la vida diaria, esos actos no se pueden tolerar.

ASUMIR ERRORES

Mediante una conferencia de prensa que se realizó de forma remota, Matheus mostró su enojo ante quienes se escudan en la falta de pruebas contundentes para insinuar que no existió el insulto racista hacia Torres: "acabó el partido, llegué al vestidor y estaba mi compañero llorando. Ahora, la gente que no tiene, perdón por la palabra, cojones para asumir sus errores, va a empezar a buscar excusas por todos lados. Vi en la semana que empezaron a poner a Félix que empujó al balonero y se está escudando... Félix fue castigado y tomó la expulsión, y el que cometió el racismo, ¿Qué pasó? nada. Entonces, así vamos a seguir teniendo racismo por todos lados si no hacemos nada. Si no hacemos nada nosotros, vamos a seguir así. Entonces no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Yo llegué cuando se terminó el partido y estaba llorando, y ahí nos explicó la historia y algunos que estaban en la banca escucharon, y nos enteramos como fue fea la situación. Yo sé que van a buscar escudarse en lo que sea para no sufrir consecuencias, pero si veo una persona que es correcta y que sabe que la cagó (sic), es más fácil venir y decir 'perdón, discúlpame', así es para mí", expresó.

2 PARTIDOS de suspensión podría recibir Félix Torres tras su expulsión ante San Luis.

El zaguero santista descartó que el empujón de Torres hacia un balonero potosino deba quedar sin castigo por el posterior insulto racial, aceptó que los tres puntos pertenecen al Atlético San Luis, pero no dudó al dejar en claro que el tema del respeto racial trasciende al deporte: "por ahí va el tema de la sensibilidad, de la conciencia de cada uno. El árbitro tiene tarjeta roja, tiene tarjeta amarilla, justo para eso, si comete una falta grave es roja, eso fue lo que cometió Félix. Nadie dice que el balonero quería salir de fuga con el balón para que nosotros no jugáramos, está bien, es roja, pero el racismo es otra cosa, cab..., no se puede comparar. No se puede justificar. ¿Al menos ganó roja el que insultó a Félix? No, nada. No tienen cómo justificar eso. Es una cosa gravísima, y una falta gravísima ese acto de racismo que no se puede justificar. Podría expulsar a todo nuestro equipo, no pasa nada, San Luis ganó los tres puntos, nosotros no peleamos por eso, no pasa nada, pero el racismo va más allá de eso. Félix está claro, ya sabe que se equivocó, ya sufrió, el domingo no va a jugar. El tema del racismo sigue igual, 'porque quieren pruebas y eso', va a ser difícil que cambien su mentalidad. Para mí es un tema de mentalidad, no va a cambiar. La gente que tiene rencor en su corazón, no va a cambiar", lamentó.

"De ese tema está bien complicado, porque fue la primera vez que me tocó ver a un compañero de equipo sufriendo de eso. Ya lo vi varias veces por la televisión y muchas de las veces hasta no sabían cómo solucionar. Vi muchos jugadores intentando salir de la cancha, está bien pesado el tema. De la pruebas, están tratando de limpiar los audios que tienen como pruebas. Yo estoy con Félix y es un tema mal, haciendo la comparación radical, como dicen, sucede con las mujeres, nunca tienen pruebas y basta con la palabra de las mujeres, tenemos que tratar ese tema como un tema extremo y la persona que lo dice sí lo saben, las personas que lo dijeron, sí lo saben. Los que atacaron a Félix con ese acto racial, lo saben y espero que les duela a la hora de acostar la cabeza en la almohada para dormir, que no tengan tanta tranquilidad porque sí es raro, sí es pesado. Más allá de pruebas, la gente debe tener conciencia, pienso yo", agregó el defensor.

RESPALDO AL ECUATORIANO

Por más difícil que pudiera ser el dejar atrás los insultos racistas, Dória está cierto en que es lo mejor para el equipo y para el propio Félix Torres, a quien le han externado su apoyo incondicional: "creo que con Félix tenemos que tratar de olvidar un poco el tema, por más que sea difícil. Encargar a la directiva, al presidente, que se ocupen, obviamente es la función de ellos. Nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, no podemos estarnos fijando muchísimo en eso, ahora le toca solucionar a la directiva. Tratar de estar cerca de él, trabajando fuerte, estando juntos como compañeros. Tenemos que tratar de olvidarlo de la manera que se pueda", señaló.

De cara al partido del próximo domingo ante los Bravos de Ciudad Juárez, Matheus afirmó que recuperar el nivel de juego mostrado en su más reciente partido en el estadio Corona, es clave para que los Guerreros puedan aspirar a una nueva victoria: "en eso estamos trabajando, tenemos que jugar de la misma manera, enfrentar a los rivales de la misma manera fuera de casa. Creo que hicimos buenos partidos fuera de casa, no tuvimos tanta suerte para salir en algunas ocasiones con los tres puntos, pero en eso estamos trabajando. Ahora nos tocan partidos dentro de casa, estamos ahí arriba y es importante para que cuando nos toque jugar fuera de casa, podamos hacer lo mismo", sentenció.

Los Guerreros sostuvieron ayer un entrenamiento enfocado en la táctica a utilizar ante los Bravos de Ciudad Juárez y en buscar al sustituto de Félix Torres en la zaga central, ya que ha sido suspendido por recibir la tarjeta roja en el partido contra el Atlético de San Luis.

El equipo de Guillermo Almada entrenará esta mañana en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, para seguir planificando su compromiso de la jornada 8, en el que buscarán regresar a la senda de la victoria.