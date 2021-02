Alcaldesa de San Pedro critica plan de vacunación

"A mí me preocupa como médico que el Programa de Vacunación Universal es un programa que tiene más de 50 años, que fue aprobado y que en la Secretaria de Salud son expertos y que en la Constitución se establece que, es la rectora a nivel nacional en el tema de salud y a mi le llama la atención que, se esté desplazando de la rectoría a la Secretaria de Salud y se esté brincando o desplazando como institución" fueron las palabras de la alcaldesa de San Pedro, Patricia Grado Falcón al preguntarle sobre la vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores.

Agregó que en lo que respecta a su municipio, no se tiene conocimiento de nada sobre la aplicación de las dosis, puesto que al inicio el personal de la federación se acercó para pedirles su colaboración para realizar el registro de las personas, pero al final ya no se les notificó nada.

"Yo lo que les quiero decir que a nosotros no nos han tomado en cuenta, no nos han avisado dónde va a ser, cuando y cuáles son las sedes. No sabemos si es la Secretaria de Salud va a aplicar la vacunación, no sabemos quién levantó el censo. Al principio nos pidieron una participación para el diseño del censo, pero finalmente ya no supimos nada más y la verdad es que desconozco todo".

La alcaldesa recalcó que es preocupante que se esté "brincando" o desplazando la función que tiene la Secretaria de Salud y que se esté deformando el Plan Nacional de Vacunación, que por muchos años ha tenido éxito.

"Como médico me preocupa que las vacunas no son inocuas, es una sustancia que se nos va a aplicar al interior de tu cuerpo y que podamos llegar a tener cualquier caso de reacción indeseable, en el caso de San Pedro, pues las distancias y al mala conectividad y yo no sé a nosotros no nos han pedido ni apoyo de gasolina ni ambulancia"

Y es que dijo ante alguna contingencia que se registre con la aplicación del antivirus, el municipio no tendría la capacidad de apoyar, pues solo se cuenta con dos o tres ambulancias para todo el municipio y no se puede dejar descubierta la cabecera municipal, por lo que insistió que deben estar preparados para reaccionar a tiempo, es decir tener una logística muy clara en la que deben participar los diferentes órdenes de Gobierno.

"Yo te diría que no tengo conocimiento de nada y la verdad es que estamos en la vida de al revés. El municipio es la célula original de este país y entonces es donde se resuelven todas las situaciones deseables o indeseables y a mí me parece que lo ideal es que hubiera una coordinación con los alcaldes, que nosotros siempre vamos a cooperar sobre todo cuando es un tema de beneficio social, independientemente de partidos además es un tema muy esperado pero si me preocupa como se están haciendo las cosas", concluyó Grado Falcón.