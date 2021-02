Piden investigar caso de despensas en Durango

A través de un pronunciamiento que hizo en el Congreso del Estado, el diputado David Ramos Zepeda demandó una investigación en torno a la supuesta entrega de despensas del Gobierno salvadoreño en el municipio de Tlahualilo.

"Militantes de Morena están repartiendo despensas que aparentemente fueron elaboradas en la República de El Salvador, no entendemos cómo aparecieron aquí en México o si México las donó a El Salvador y se las turnó para propósitos electorales a la militancia de Morena, eso es lo que estamos pidiendo", acusó.

Y demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue esta situación, "porque no puede ser que se esté lucrando con programas sociales. Si de por sí ya es grave que se lucre con los programas sociales en México, imaginemos traer de otros países para hacer esto", señaló.

Y enfatizó que se debe sancionar al responsable, "quien lo está haciendo fue un militante de Morena que aspira a ser alcalde en Tlahualilo, lo que tenemos que hacer es que la Fiscalía General de la República investigue este delito", manifestó.

No obstante, se negó a proporcionar el nombre de dicha persona para no entorpecer el debido proceso, "de hecho en El Salvador ya se inició una investigación, algo que no se ha hecho aquí en México", agregó.

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador abrió una investigación por este hecho, informó el fiscal general, Raúl Melara.

"Hay un expediente abierto" y "es nuestra obligación corroborar si efectivamente había paquetes de ayuda que eran para salvadoreños en México y, si es así, ver por qué estaban allá", dijo en torno a los mil 500 paquetes de alimentos.