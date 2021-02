Alcalde de Matamoros analiza reciente riña en edificio público

"Las declaraciones vertidas por el ciudadano, tanto como por el empleado municipal referido, serán escuchados para poder conocer el cien por ciento de los hechos ocurridos, así como las condiciones previas que pudieran haber ocasionado el conflicto", dijo en alcalde de Matamoros Horacio Piña Ávila.

Mediante un boletín de prensa el edil se pronunció sobre la riña que se registró ayer lunes por la mañana, al exterior del edificio de Recaudación de Rentas en dicho municipio, el cual protagonizó su chofer, a quien las personas lo identifican como "Cepeda".

"Como parte del Ayuntamiento en calidad de empleado, este caso se turna a la Contraloría Municipal, para que sea la encargada de llevar a cabo la investigación de lo ocurrido. Queda esperar el dictamen que se resuelva en consecuencia, actuaremos apegados al reglamento aplicable a este tipo de situaciones. Resaltando que esta persona se encontraba con un permiso de un día para realizar un trámite de índole personal".

"Le reitero a los matamorenses que mi mayor interés es poder brindarles condiciones de seguridad y tranquilidad, así como decirles que seremos garantes de que las leyes se apliquen en cualquier sentido. Estaré atento a este caso, y seguiré insistiendo que los funcionarios, así como empleados municipales, nos debemos a nuestros ciudadanos. Debemos de servirles y dar nuestro esfuerzo para que Matamoros siga siendo un referente de tranquilidad en la región".

En el comunicado se destaca que, de acuerdo a las primeras versiones, el empleado identificado como César N. detalló que este lunes solicitó permiso de no asistir a trabajar para poder realizar un trámite de placas de su vehículo particular, el cual realizó como cualquier ciudadano en un horario y haciendo la fila correspondiente.

Al llegar a la caja receptora para realizar su pago, no completo la cantidad por lo que pidió oportunidad de salir para completarla, al regresar para poder acceder a cubrir la totalidad, por lo que la persona identificada como Joel N. se inconformó y le reclamó el no hace fila como lo demás, a lo que este no respondió y continúo su trayecto para concluir su trámite.

Afirmó que, el hombre lo agrede inicialmente, (aventado a César N), por lo que respondió a la agresión y se originó la riña.

En el boletín se asegura que, al llegar elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de los dos, por lo que los ingresaron a los separos y para recuperar la libertad cubrieron las multas correspondientes.