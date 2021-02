Golazo de Olivier Giroud da la victoria al Chelsea

Luego de inflar las redes con una chilena espectacular para romper el cero en un encuentro cerrado, Olivier Giroud tuvo que esperar. Y esperar... y esperar.

Ese golazo, certificado tras la consulta del videoarbitraje, sentenció el martes la victoria de Chelsea Football Club por 1-0 ante un mezquino Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El mexicano Héctor Herrera no pudo disputar el partido ya que se encuentra recuperándose tras dar positivo a COVID-19.

Giroud y sus compañeros del club inglés debieron aguardar tres minutos para celebrar un valioso gol de visitante a los 68 minutos y que en primera instancia había sido anulado por posición adelantada.

El delantero francés estaba claramente al frente de los defensores cuando ejecutó su acrobático remate, pero el VAR determinó que la pelota le llegó tras el intento de despeje del zaguero rojiblanco Mario Hermoso, lo cual anuló el offside.

"Yo no sabía qué pensar del gol. Solo me concentré en rematar y me sentí feliz de ver que el balón fue a las redes. No tenía idea de que podía haber un fuera de juego", dijo Giroud. "Mason Mount negó que hubiera tocado el balón. Esto fue bueno para el equipo y para mí".

Al Atlético le tocó ser local, pero el partido se disputó en Bucarest, Rumania, debido a las restricciones impuestas en España a los viajeros procedentes de Gran Bretaña.

El partido de vuelta se jugará el 17 de marzo en Londres.

MAL MOMENTO

Fue la segunda derrota seguida del Atlético tras haber encadenado siete triunfos seguidos en todas las competiciones. Fue también el octavo partido consecutivo en el que el club español encaja un gol, su peor racha sin mantener invulnerable su arco desde que el técnico argentino Diego Simeone tomó las riendas en 2011.

"Los partidos, cuando se juegan, no se pueden cambiar. Por eso es tan bonito este juego y la realidad es lo que sale", explicó Simeone. "Entendemos que el partido estaba bien controlado, pero estamos en un momento de dificultad y necesitamos trabajar en consecuencia para sacarlo adelante".

Chelsea sigue sin perder en los ocho partidos que ha disputado desde que el entrenador Thomas Tuchel reemplazó a Frank Lampard en el banquillo.

El encuentro había resultado aburrido hasta que llegó el tanto acrobático de Giroud. Ninguno de los rivales logró generar muchas oportunidades significativas de gol que inquietaran a los arqueros.

Chelsea controló el balón y pareció un poco más peligroso, pero los dos conjuntos parecieron satisfechos con el empate a cero, sin correr demasiados riesgos.

Los Blues tuvieron más aproximaciones que los Colchoneros, quienes prácticamente no tiraron una sola vez a puerta.

Hermoso trató de alejar del área un balón, presionado para Mason Mount. Lo cedió hacia atrás, donde Giroud se elevó para rematar al ángulo superior, venciendo al arquero Jan Oblak.

"Quedan 90 minutos, la eliminatoria está difícil y ahora nos toca ocuparnos para intentar mejorar lo que hicimos hoy", consideró Simeone. "Quedan tres semanas hasta la vuelta y a partir de lo que vimos valoraremos lo mejor para tratar de superar la eliminatoria".