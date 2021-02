'Canelo' no se confía ante Avni Yildirim

as 21 victorias logradas por el turco Avni Yildirim parecen describir a un rival no tan complicado para Saúl Álvarez, quien el sábado expondrá ante él los cetros supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), aunque el "Canelo" sabe que no puede confiarse.

"Cada boxeador que viene a pelear conmigo se motiva más, pero sabemos que Yildirim es un peleador fuerte, que siempre va a adelante, aguerrido y da todo arriba del cuadrilátero", asegura el tapatío, en entrevista con TUDN. "Sabemos también que tengo mejores capacidades boxísticas que él, pero en el boxeo no se sabe, un solo golpe puede cambiar y arruinarte todo". Es por eso que no se confiará, por más que parezca su combate más sencillo en poco más de cinco años. "Estoy listo para esto y voy a salir como siempre, a hacer lo mío, a ganar la pelea y sin confianza alguna", afirma. "Debe conocer algunas flaquezas mías y yo conozco las de él; estamos igual". El otomano será el noveno contrincante del "Canelo" nacido en el viejo continente. Los anteriores ocho perdieron, y seis por la vía del nocaut. Eso sí, será el primero de esa nacionalidad, porque en el cuadro de honor del tapatío se presumen media docena de éxitos ante púgiles británicos y un par sobre peleadores rusos. La primera de sus víctimas europeas fue Marat Khuzeev (Rusia), el 8 de agosto de 2009, en el Auditorio Benito Juárez, de Zapopan, Jalisco. Aquella noche, el "Canelo" buscaba el título wélter juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Se lo adjudicó gracias a un relampagueante triunfo en apenas dos rounds. Su carrera aún estaba en ciernes, pero el siguiente rival que provino de Europa fue el que le abrió las puertas de las grandes carteleras. El 5 de marzo de 2011, Álvarez se impuso -por decisión unánime- al inglés Matthew Hatton, para proclamarse monarca superwelter del CMB. Después, vinieron triunfos por nocaut sobre los también británicos Ryan Rhodes, Amir Khan, Liam Smith y Rocky Fielding, así como el ruso Sergey Kovalev. El 19 de diciembre, en San Antonio, Texas, venció a Callum Smith (Inglaterra) por decisión unánime, para quedarse con los cetros supermedianos del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), esos que el sábado expondrá ante Yildirim, quien buscará dar la sorpresa.