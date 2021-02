Investigadores de la UAC fueron publicados en 'Royal Society'

Encaminado a la generación de conocimiento sobre biomateriales, Antonia Martínez y Sofía Estrada, docentes investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), fueron publicadas en la revista científica RSC Advances, de la Royal Society of Chemestry.

La investigación se titula "Facile synthesis of novel calcium silicate hydratednylon 6/66 nanocomposites by solution mixing method" (Síntesis fácil de nuevos nanocompuestos de silicato de calcio hidratado de nilón 6/66 mediante el método mixto de solución).