Gabriel Soto sale en defensa de Fátima Molina por críticas

Luego de que en Radio Fórmula se asegurara que el rating de la novela 'Te acuerdas de mí' iba en declive por la supuesta inconformidad de los televidentes ante la apariencia física de Fátima Molina, el protagonista Gabriel Soto salió en su defensa.

Fue a través de las cámaras de Sale el Sol donde el actor expresó su apoyo hacia Fátima y negó cambio de canal y horario como se había especulado.

"Lo único que yo puedo decir de ella es que es una gran actriz y una gran compañera, nos está yendo muy bien en la novela”, expresó Soto.

"La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana'. No lo sabía”, manifestó la actriz mediante sus redes sociales al enterarse de lo que se estaba diciendo sobre ella.