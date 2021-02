El mundo del deporte reacciona al accidente de Tiger Woods

El mundo del deporte reaccionó rápido ante el fuerte accidente automovilístico que sufrió el golfista Tiger Woods, que lo tiene en estos momentos en un hospital en Los Ángeles.

El primero fue Justin Thomas, golfista del PGA Tour, quien asistió a videoconferencia en el WGC Workday Championship –torneo que se movió de la Ciudad de México a Florida por la pandemia de COVID-19.

"Espero que esté bien. Duele hasta el estómago, ver a uno de mis amigos más cercanos, en este momento, es muy fuerte. Me preocupan sus hijos, que seguramente están batallando", comentó el estadounidense.

Sick to my stomach right now. Praying for @TigerWoods and hoping for an amazing recovery. Thinking about his entire family and team, as all of us are sending our best wishes. We know TW is a fighter. Get well soon !!! — Justin Thomas (@JustinThomas34) February 23, 2021

El PGA Tour, circuito en el cual Woods ha ganado 82 torneos, también comunicó que está al pendiente de la salud de la estrella internacional, de 45 años de edad.

Statement from the PGA TOUR on Tiger Woods. Woods was involved in a single-car accident this morning in California and suffered multiple leg injuries. pic.twitter.com/iEx6QUiKcN — PGA TOUR (@PGATOUR) February 23, 2021

El exgolfista Jack Nicklaus, escribió que junto a si esposa Barbara, había escuchado sobre el accidente, ante lo que le deseó una 'cirugía exitosa' a Woods, además de sumarse a las oraciones para "este difícil momento".

Barbara and I just heard about Tiger’s accident, and like everyone else, we are deeply concerned. We want to offer him our heartfelt support and prayers at this difficult time. Please join us in wishing Tiger a successful surgery and all the best for a full recovery. — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) February 23, 2021

Alex Rodriguez, escribió que estaba orando por "su hermano Tiger Woods, mientras todos esperamos de manera ansiosa por más noticias". Resaltó que sus pensamientos estaban con el golfista y toda su familia.

Barbara and I just heard about Tiger’s accident, and like everyone else, we are deeply concerned. We want to offer him our heartfelt support and prayers at this difficult time. Please join us in wishing Tiger a successful surgery and all the best for a full recovery. — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) February 23, 2021

El exnadador, Michael Phelps y el jugador de baloncesto Isaiah Thomas también se sumaron pidiendo "oraciones" para Tiger.

Barbara and I just heard about Tiger’s accident, and like everyone else, we are deeply concerned. We want to offer him our heartfelt support and prayers at this difficult time. Please join us in wishing Tiger a successful surgery and all the best for a full recovery. — Jack Nicklaus (@jacknicklaus) February 23, 2021

"El Tigre" sufrió un fuerte accidente vehicular, del cual fue rescatado por elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, California.

El choque, que terminó con su camioneta –misma que tuvo que ser forzada con láminas especiales para sacarlo– fuera de la carretera de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes, en California. En redes sociales, varios atletas mandaron mensajes de apoyo para el golfista.