Video de Perseverance es el primero en mostrar el aterrizaje de una nave en otro planeta

Se trata de la primera grabación de video "de una nave aterrizando en otro planeta", precisó este lunes en rueda de prensa Matt Wallace, subgerente del proyecto Mars 2020 Perseverance en el Laboratorio de Propulsión (JPL) de la NASA, en el sur de California, EUA.

El video, señalaron los expertos de la agencia espacial, evidencia la "violenta" operación de descenso del robot, que en siete minutos desde que cruzó la fina atmósfera de Marte redujo una velocidad de 20 mil kilómetros por hora con la que llegaba al planeta a cero.

En unas de las dramáticas imágenes se observa la apertura del paracaídas supersónico después de que se desprendiera de la cápsula que transportó el vehículo espacial y también la caída de Perseverance produciendo una nube de polvo ya cerca de la superficie de Marte.

Las cámaras de alta definición a bordo del robot lograron grabar la acción desde el momento del inflado del paracaídas hasta el proceso de descenso en su totalidad.

El metraje, tomado por varias cámaras instaladas en la cápsula que transportó el vehículo y en la misma Perseverance, comienza a 11 kilómetros (7 millas) sobre la superficie y termina con el aterrizaje del "rover" en el cráter Jezero.

El viernes pasado la NASA ya había divulgado las primeras fotografías a color de la superficie marciana tomadas por Perseverance y hoy divulgó muchas otras de miles, entre ellas una en la que se ven esparcidos en el terreno el "rover", la cápsula que lo transportó, la grúa aérea que lo bajó suavemente , conocida como "Skycrane" y el paracaídas.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ