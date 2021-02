Municipio de Torreón, sin información de vacunación COVID para adultos mayores

Autoridades federales aún no se han contactado con el Ayuntamiento de Torreón para pedir apoyo o siquiera comunicar detalles respecto a la logística de vacunación a personas de la tercera edad en la ciudad, esto de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y que contempla el arribo de unas mil 500 dosis para adultos mayores en Torreón en esta misma semana.

Así lo precisó el alcalde Jorge Zermeño, quien indicó que pese a que en la primera etapa de vacunación correspondiente a los profesionales de la salud sí se solicitó apoyo del municipio, en esta ocasión no se ha recibido ninguna información respecto a la logística, puntos de vacunación o fechas exactas en las que se citará a los primeros adultos mayores beneficiados con la vacuna en Torreón.

“Para el personal médico, para su traslado lo hicimos (apoyo) y lo seguiremos haciendo, pero para el traslado de otras personas no nos han pedido algún apoyo… No nos lo han pedido, lo daría con mucho gusto, pero creo que la logística que está teniendo el Gobierno Federal en el Campo Militar, con el ejército, pues es la que ellos deciden, yo no decido”.

Zermeño Infante, admitió que el municipio de Torreón cuenta con diversos lugares en los que se podría citar a los primeros adultos mayores para realizar una aplicación segura y organizada de la vacuna contra el COVID-19, pero hasta este martes no han recibido ninguna información de parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), encargado precisamente de coordinar la aplicación de las dosis en las entidades.

Ayer lunes también habló al respecto el titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, quien indicó desconocer mayores detalles respecto a la logística de vacunación en la ciudad de Torreón, toda vez que tampoco a nivel estatal han recibido mayor información al respecto.

El propio Bernal informó que se tiene solamente conocimiento que se trata de mil 500 dosis de la empresa Pfizer/BioNTech y que se aplicarán a los adultos mayores de la ciudad de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, mismo que comprende de este mes de febrero y hasta abril próximo.

Hasta este martes el proceso de vacunación contra el COVID-19 reporta aplicación de más de 8 mil 500 dosis en municipios como Viesca, Arteaga, General Cepeda, Cuatrociénegas, Ocampo, Sacramento, Escobedo, Candela, Abasolo, Zaragoza, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Progreso, Sierra Mojada, Villa Unión y Jiménez.