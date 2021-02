Félix fue castigado y el que cometió el racismo, ¿Qué pasó?: Matheus Dória

La indignación impera en el seno de los Guerreros del Santos Laguna, quienes siguen muy dolidos por el caso de presunto racismo en contra del defensa Félix Torres, durante el partido ante el Atlético de San Luis, el pasado jueves.

El defensa brasileño Matheus Dória, uno de los líderes del vestidor albiverde, habló fuerte en contra de los jugadores del equipo potosino, apelando a que hagan uso de su conciencia y admitan su error, al caer en el intolerable racismo.

Además, dejó en claro que Torres pagará por su error al empujar a un joven balonero, pero negó que eso pueda ser detonante de un insulto racista, el cual puso muy por encima del resultado de un partido de futbol, pues considera el amazónico que es el futbol un deporte donde en ocasiones se gana y en ocasiones se pierde, pero ya sea en un campo de juego o en la vida diaria, esos actos no se pueden tolerar.

Mediante una conferencia de prensa que se realizó de forma remota esta tarde, Matheus mostró su enojo ante quienes se escudan en la falta de pruebas contundentes para insinuar que no existió el insulto racista hacia Torres: “acabó el partido, llegué al vestidor y estaba mi compañero llorando.Ahora, la gente que no tiene, perdón por la palabra, cojones para asumir sus errores, va a empezar a buscar excusas por todos lados. Vi en la semana que empezaron a poner a Félix que empujó al balonero y se está escudando... Félix fue castigado y tomó la expulsión, y el que cometió el racismo, ¿Qué pasó? nada. Entonces, así vamos a seguir teniendo racismo por todos lados si no hacemos nada. Si no hacemos nada nosotros, vamos a seguir así. Entonces no podemos hacer ese tipo de comparaciones. Yo llegué cuando se terminó el partido y estaba llorando, y ahí nos explicó la historia y algunos que estaban en la banca escucharon, y nos enteramos como fue fea la situación. Yo sé que van a buscar escudarse en lo que sean para no sufrir consecuencias, pero si veo una persona que es correcta y que sabe que la cagó (sic), es más fácil venir y decir 'perdón, discúlpame', así es para mí”, expresó.

