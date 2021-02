Ellie Goulding anuncia que está embarazada de su primer hijo

La cantante británica Ellie Goulding anunció que está embarazada de su primer bebé junto a su esposo Caspar Jopling.

La revelación de la intérprete de temas como Love me like you do, Burn y Lights, fue hecha a través de la revista Vogue, quien dio a conocer las primeras imágenes de su embarazo en su cuenta oficial de Instagram.

La compositora, que lleva 30 semanas de gestación, declaró a la publicación que está disfrutando muchísimo su embarazo y añadió: “Me siento humana. Tengo curvas y nunca había tenido”.

Asimismo, la cantante de 34 años contó cómo fue que se enteraron ella y su marido de la feliz noticia.

“Caspar y yo hicimos una escapada por nuestro primer aniversario y nos enteramos. Fue una locura porque era nuestro primer aniversario. Ese no era el plan”, explicó Goulding.

Ellie se casó el 31 de agosto de 2019 con el comerciante de arte Carpar Jopling. Su boda, que tuvo lugar en la Catedral de York en el norte de Inglaterra, fue una fiesta a la que acudieron grandes personalidades como Katy Perry, Orlando Bloom y las hermanas de la realeza británica, Beatriz y Eugenie de York, nietas de la Reina Isabel II.