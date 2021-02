Galilea Montijo da positivo a COVID, otra vez

Galilea Montijo terminó con las especulaciones sobre su ausencia en el programa Hoy tras confirmar a través de éste que volvió a dar positivo a la prueba de COVID.

“Otra vez muchachos, para los que no creen que te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar y cuidándonos, todo el mundo sabe que somos personas que nos cuidamos mucho, tratamos de hacernos los exámenes en ciertos periodos”, pronunció la conductora durante un enlace en vivo.

Montijo, detalló que luego de recibir la notificación de que dos personas que trabajan con ella dieron positivo, de inmediato acudió a realizarse la prueba.

Ahora, Galilea se encuentra en confinamiento y destacó los síntomas que ha tenido en comparación a su primer contagio.

“Fíjate que estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo porque el dolor de cabeza la vez pasada era terrible, fiebre no me ha dado, a Mateo (su hijo) le dio fiebre toda la madrugada, somos los únicos que salimos positivos, Fer, mi esposo, salió negativo”.